Капли в нос от инсульта: препарат помогает даже тем, кому "слишком поздно"

Исследователи утверждают, что с новым методом лечения больше не нужно гнаться за временем.

Сегодняшние реалии таковы, что если человек не получает медицинскую помощь в первые часы после инсульта, тогда его шансы на выздоровление резко уменьшаются. Но теперь это может измениться, пишет New Atlas.

Команда ученых из Гетеборгского университета Швеции, Кельнского университета Германии и Чешской академии наук разработала назальные капли, которые работают даже когда становится "слишком поздно".

Капли в своем составе содержат пептид C3a, который вырабатывается человеческим организмом в центральной нервной системе. Согласно данным предыдущих исследований, этот пептид помогает восстановить двигательную систему у людей, переживших инсульт.

В рамках нового исследования назальные капли применили к мышам, спустя 7 дней после того, как они перенесли инсульт. У мышей, получавших экспериментальное лечение, двигательная функция восстановилась быстрее и в большей мере, чем у контрольной группы, которая не получала лечения.

Также МРТ-сканирование мозга лечившихся мышей показало, что в их мозге начали формироваться новые связи между нервными клетками. Пептид C3a даже смог усилить функцию клеток, которые называют астроцитами, контролирующих некоторые функции нервных клеток.

Благоприятное воздействие экспериментальных капель продолжалось еще долгое время после завершения приема. В это же время, исследователи предупреждают, что если капли будут вводиться слишком рано после инсульта, тогда их эффект будет прямо противоположный.

"Новый метод лечения не заставляет нас гнаться за временем. Если он будет применяться в клинической практике, его смогут получить все пациенты с инсультом, даже те которые потупают в больницу слишком поздно для тромболизиса или тромбэктомии. Препарат поможет улучшить состояние даже тех пациентов, которые имеют инвалидность после удаления тромба", — подчеркнула руководительница исследованием, профессор Университета Гетеборга Марсела Пекна.

Ожидается, что на планете смертность от инсульта увеличится в три раза. По мнению ученых, это может произойти уже в 2030 году.