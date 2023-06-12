Нечто в недрах Земли. Появлению гор на планете мы обязаны не только тектоническим плитам

Новое исследование показывает, что за формирование горных хребтов также ответственны более глубокие силы в мантии нашей планеты.

Не секрет, что сложные горные хребты формируются во время столкновения тектонических плит Земли, когда часть земной коры проталкивается под поверхность, а другие части наоборот поднимаются. Однако теперь исследователи полагают, что есть нечто еще, пишет Science Alert.

Полевые исследования в горах Калабрии на юге Италии показывают, что за формирование некоторых горных хребтов также несет ответственность некие более глубокие силы в мантии нашей планеты. Ученые использовали этот регион в качестве "геологического магнитофона", что позволило проанализировать его возраст, а также химический состав горных пород. В результате ученые смогли воссоздать историю подъема гор в течение более 30 миллионов лет.

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Анализ показывает, что в некоторые моменты это поднятие было чрезвычайно медленным и создавало плоские участки с большой высотой. Однако в других случаях этот процесс был быстрым и создавал более крутые сегменты. Но так или иначе исследователи обнаружили, что этот подъем не соответствовал скорости погружения тектонических плит под горы. Ученые полагают, что на этом участке деятельность земной коры, по-видимому, являлась второстепенным фактором.

По словам соавтора исследования геолога Шона Галлена, они с коллегами полагают, что мы на самом деле не до конца понимаем удивительный процесс горообразования. Ученые использовали моделирование мантии Земли и конвекционных потоков внутри нее и пришли к выводу, что за образование горных хребтов в этом регионе может нести ответственность конвекционная ячейка. Подобные ячейки возникают, когда тепло от ядра планеты заставляет жидкую магму двигаться по кругу и это влияет на тектоническую активность выше.

Команда изучила историю зоны субдукции Калабрии на юге Италии Фото: Nature Geoscience

По словам Галлена, данный регион отлично подходит для подобного исследования, так как он все еще остается геологически активным, а потому ученые могут обнаружить в нынешнем ландшафте подсказки относительно прошлого этого региона.

В ходе исследования ученые использовали различные методы и пришли к выводу, что консервативный взгляд на горообразование попросту не подходит для южной Италии. Похоже, ответственность за формирование горных хребтов здесь несут силы, расположенные намного глубже в системе Земли. Отметим, что подобное поведение уже было замечено исследователями в моделях, однако никогда в дикой природе — это первый случай наблюдения за подобным процессом.

Галлен также отмечает, что предыдущие исследования уже показали, что на формирование горных хребтов влияет множество различных факторов кроме тектонической активности, в том числе наличие микроорганизмов, выветривание и эрозия. Теперь к этому списку добавились еще и силы, спрятанные глубоко в недрах Земли.

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