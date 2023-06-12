Слезы гор. Ученые рассказали, что такое мумие и насколько оно чудодейственное

Исследователи действительно нашли некоторые полезные свойства "лекарства" высокогорных народов.

Мумие – темная, липкая субстанция, которая на протяжении тысячелетий использовалась в народной медицине. Смолоподобному веществу приписывается бесконечное количество чудодейственных свойств, и недавние исследования говорят о том, что какая-то доля правды в этом есть, пишет IFL Science.

Из чего производится мумие?

Вещество обычно собирается в высокогорных районах в Гималаях и Тибетских горах, хотя также может происходить из высокогорий Азии и Южной Америки. Мумие создается в процессе постепенного разложения растений и органических веществ микробами, что занимает длительный период времени.

Субстанция богата десятками минералов среди которых много фульвокислоты, которая является активными ингредиентом мумие. Она появляется в результате крайне медленного распада органических веществ, и может быть обнаружена в глине, песке, торфе и горных породах.

По словам лингвистов, мумию с древнего санскрита переводится как "победитель слабости" или "покоритель гор".

Мумие имеет темно-коричневый цвет и вязкую консистенцию, как у смолы или дегтя. Но его можно растворить в воде, что и делают перед употреблением мумие.

Историки полагают, что рецепты с мумие пришли к нам из аюрведы – древней системы лечение из Индии, хотя есть некоторые сведения об использовании мумие древнегреческими, римскими, китайскими и среднеазиатскими врачами.

По легенде Александр Македонский лечил свои военные ранения во время экспедиции в Индию с помощью "слез гор", которыми как полагают эксперты, могло быть мумие.

Для чего использовали мумие?

Приверженцы нетрадиционной медицины утверждают, что с помощью мумие можно лечить все, даже продлить жизнь человека. В это же время научные исследования свойств мумие остаются довольно скромными, большая часть из которых проводилась только на лабораторных животных. Поэтому к результатам таких исследований стоит относиться с осторожностью.

Самое распространенное мнение говорит о том, что мумие можно использовать как мощный афродизиак. Этому утверждению нет прямых доказательств, а небольшое исследование показало только то, что мумие может повышать уровень тестостерона.

В этом исследовании приняли участие всего 96 здоровых мужчины в возрасте 45-55 лет, половина из которых пила плацебо, а вторая – 250 мг очищенного мумие два раза в день. Спустя 90 дней эксперимента у участников, которые принимали мумие, уровень тестостерона был значительно выше, чем в группе плацебо.

В рамках исследования мужской фертильности, 60 мужчин с соответствующими проблемами принимали мумие два раза в день после еды и на протяжении 90 дей. После завершения курса более 60% участников продемонстрировали увеличение числа сперматозоидов, а их подвижность увеличилась на 12%.

Также проводилось небольшое исследование по поводу того, может ли помочь мумие при болезни Альцгеймера. Мумие действительно помогло росту клеток мозга, правда, только крыс и в чаше Петри. Кроме этого, ученые утверждали, что мумие останавливает накопление тау-белков – вещество, которое считается прямой причиной болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний. Но такое смелое заявление не было подкреплено убедительными доказательствами.

В другом исследовании мумие протестировали как средство от усталости и апатии. В эксперименте приняли участие 63 мужчины, которые вели активный образ жизни. Результаты показали, что мумие снижало усталость и помогало сохранять максимальную мышечную силу.

Хорошая новость заключается в том, что мумие безопасно и имеет минимальные побочные эффекты. Но важно не употреблять субстанцию сырой, так как она может содержать в себе нежелательные побочные продукты, такие как патогены и тяжелые металлы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.