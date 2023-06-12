Приятный бонус от предков. Ученые выяснили, почему наши брови выглядят именно так

Исследователям удалось идентифицировать гены, которые ответственны за форму и густоту бровей.

Наше лицо может выражать целый спектр эмоций, который не был бы доступен без наших бровей — по сути, они представляют большую часть того, что делает нас людьми. И все же исследователи до сих пор не знают, как и почему они развились, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме в Нидерландах смогли определить гены, которые отвечают за спектр форм бровей: от густых и до самых тонких. Любопытно, но исследователи также обнаружили, что многие из этих генов являются общими для всего мира.

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Не секрет, что брови выполняют защитную функцию, оберегая наши глаза от солнца и пота. Однако они также помогают нам общаться, а в зависимости от их формы и размера, могут также делать нас более или менее привлекательными для окружающих. Именно поэтому исследователи решили сосредоточиться на понимании того, от чего зависит толщина и форма человеческих бровей.

По словам соавтора исследования, молекулярного биолога Манфреда Кайзера, они с коллегами смогли пролить свет на генетические особенности, от которых зависит форма и толщина наших бровей — в общей сложности ученым удалось обнаружить 3 ранее неизвестных гена.

В ходе исследования ученые изучили гены почти 10 000 человек, которые были разбиты на четыре родовые линии:

Европа;

Великобритания;

США;

Австралия.

Результаты исследования выявили три ранее неизвестных гена, связанных с толщиной бровей у лиц европейского происхождения, а именно: SOX11, MRPS22 и SLC39A12. Им также удалось обнаружить два других гена, которые были обнаружены в ходе предыдущего исследования среди неевропейцев: SOX2 и FOXD1. Между тем, два других гена, обнаруженные у неевропейцев, EDAR и FOXL2, не оказали заметного влияния на европейцев.

Таким образом ученые пришли к выводу, что вариации бровей определяются общими и различными факторами среди континентальных популяций. Кайзер отмечает, что потребует больше исследований, чтобы раскрыть генетические основы человеческих черт, однако начало выглядит весьма многообещающе.

Исследователи также обнаружили, что толщина бровей является наследуемым признаком, однако результаты также свидетельствуют о том, что гены SOX2, FOXD1 и EDAR не подвергаются значительному давлению отбора. Поэтому исследователи предполагают, что толщина бровей определяется не выбором партнера, а является "нейтральной чертой", которая не имеет очевидной связи с привлекательностью.

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