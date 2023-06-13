Подлинное происхождение загадочной "высшей" расы: как искаженные идеи формировали историю

Понятие "арийская раса" уже давно дискредитировано и ассоциируется с расизмом, представлениями о расовом превосходстве и гипернационализмом. Однако до сих пор существуют ложные представления о происхождении и значении этого термина.

Настоящие арийцы появились около 1700 года до нашей эры, когда группа кочевых народов мигрировала из доисторического Ирана на Индийский субконтинент. Местные цивилизации того времени, известные как цивилизации долины Инда или Хараппа, называли этих мигрантов ārya, что в конце концов дало начало термину "ариец" в том виде, в котором мы знаем его сегодня, пишет IFLScience.

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Вопреки распространенному мнению, арии не были агрессивными захватчиками, которые уничтожили развитые цивилизации долины Инда. Нет никаких археологических доказательств, подтверждающих такие утверждения, и более вероятно, что упадок цивилизаций долины Инда был следствием природных факторов, таких как наводнения и засухи, которые нарушили их сельскохозяйственные практики и в конечном итоге, привели к их упадку. Арии постепенно поселились в этом регионе и взяли на себя культурную роль.

Большая часть наших знаний об ариях происходит от внешних наблюдателей, поскольку большинство свидетельств было утрачено для истории. Греческий историк Геродот упоминал народ под названием арии, который происходил из Мидии, а в зороастрийских религиозных текстах есть фрагментарные упоминания об ариях и их мифической родине, Арьяварта. Однако ни одно из этих упоминаний не указывает на расовую группу или признаки превосходства.

Итак, как термин "ариец" стал ассоциироваться с расизмом и национализмом?

Истоки этого мифа можно проследить в эпоху Просвещения в конце 18 века. В период становления европейских национальных государств происходил поиск колыбели человечества для формирования позитивных мифов о происхождении. Некоторые ученые пытались совместить книгу Бытия с историей, географией и лингвистикой, а не полагаться на библейское откровение.

Фокус внимания сместился на древнюю Персию и Индию, что подпитывалось британскими исследованиями и завоеваниями в последней. Индия, с ее уникальными характеристиками и привлекательностью, рассматривалась как потенциальное место зарождения человечества и современный рай.

Находки раковин и морских окаменелостей на больших высотах также озадачивали натурфилософов, наталкивая некоторых на мысль о великом потопе, подобном Ноевому. Гималаи, как самые высокие горы на Земле, стали правдоподобным местом, где могли бы искать убежища те, кто пережил этот катастрофический потоп.

Эти идеи получили дальнейшее развитие в сравнительном языкознании, когда такие ученые, как Уильям Джонс, обнаружили сходство между санскритом и европейскими языками. Они утверждали, что санскрит, по-видимому, был первобытным языком, из которого развились все европейские языки. Считалось, что этот праязык был распространен высшей группой людей, которые вторглись в Европу с востока, и их стали называть индоевропейцами. Эти ученые, а позже расистские мыслители ассоциировали индоевропейцев с белым расовым превосходством.

Германия, в частности, приняла индоевропейские исследования как науку о происхождении в 19 веке. Влиятельные немецкие писатели, такие как Фридрих Шлегель, добавили германский оттенок, приравняв древних персидских "ариев" к немецким предкам.

Термин "ариец" стал тесно связан с немецкой идентичностью, а последующие мыслители еще больше связывали арийцев с истоками цивилизации и западной культуры, утверждая их расовое превосходство.

Адольф Гитлер усвоил и распространял эти идеи, положив их в основу своей националистической и расистской политики. Понятие расово высшего немецкого народа и угрозы, которую представляют "меньшие расы", такие как евреи, стало центральным в гитлеровской идеологии. Результатом стало наследие ненависти и преследований, которое продолжается по сей день, а неонацистские и бело-расистские группы опираются на эти искаженные идеи. Однако существует мало исторических, археологических или научных доказательств в поддержку арийского мифа.

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