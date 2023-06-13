Новый снимок Солнца: возле пятна, способного поглотить Землю, замечен искусственный объект (видео)

Иногда для того, чтобы сделать уникальные фотографии нашей звезды, нужно покинуть пределы своей страны, как это сделал фотограф из Франции.

Астрофотограф Тьерри Лего из Франции сделал новые удивительные фотографии Солнца, которые были объединены в один видеоролик. На этом видео можно увидеть несколько солнечных пятен, одно из которых по размерам больше, чем вся наша планета. Но самое главное, что фотограф смог запечатлеть движение на фоне Солнца Международной космической станции (МКС), пишет Space.

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Солнце находится от Земли в примерно 300 тысяч раз дальше, чем летает в космосе МКС, тем не менее иногда астрофотографам удается сделать уникальные снимки пролета орбитальной станции на фоне нашей звезды.

Здесь можно увидеть несколько солнечных пятен, одно из которых по размерам больше, чем вся наша планета Фото: space.com

Недавно фотограф из Франции Тьерри Лего проехал 6 часов от своего дома, чтобы попасть в Нидерланды и увидеть тот момент, когда МКС будет пролетать на фоне Солнца. Для этого он использовал общедоступные данные о движении станции в космосе и выбрал момент, когда будет хорошая погода и ясное небо, чтобы получились качественные снимки.

МКС совершает полный оборот вокруг Земли за 90 минут, но при этом преодолевает в космосе расстояние эквивалентное расстоянию от нашей планеты до Луны, то есть почти 380 тысяч км. Но скорость движения космической станции действительно огромная — 28 тысяч км/час, поэтому сфотографировать ее во время перемещения в космосе не так и легко.

Лего сфотографировал МКС, летящую мимо Солнца, когда двое астронавтов NASA вышли в открытый космос Фото: space.com

Но Лего удалось сделать снимки летящей на фоне Солнца МКС, при чем само перемещение на фоне звезды длилось всего 0,75 секунды, поэтому на видео показана замедленная съемка, составленная из нескольких сотен снимков.

На Солнце можно увидеть три огромных солнечных пятна (более темные участки на звезде, где, кстати, появляются солнечные вспышки, ответственные за геомагнитные бури на Земле). И одно из этих пятен настолько огромном, что запросто могло бы поглотить всю Землю целиком.

Астрофотограф Тьерри Лего из Франции сделал новые удивительные фотографии Солнца, которые были объединены в один видеоролик

Но и это еще не вся уникальность данных изображений. Дело в том, что Лего сфотографировал МКС, летящую мимо Солнца, когда двое астронавтов NASA вышли в открытый космос. Стивен Боуэн и Уоррен Хобург отправились за пределы орбитальной станции, чтобы установить новую солнечную панель. Конечно же этих астронавтов на снимках вы не увидите.

МКС летает над поверхностью Земли на расстоянии в примерно 400 км, в то время как Солнце находится на расстоянии в примерно 150 млн км от нашей планеты.

Что касается солнечных пятен, то их становится все больше и в них возникает больше солнечных вспышек, а также выбросов плазмы. Это связано с повышением уровня активности Солнца перед наступлением пика этой активности, который наступит через полтора года.

Ранее Фокус писал о еще одном уникальном снимке, на котором видна пролетающая мимо Луны орбитальная станция. Но это изображение сделал астрофотограф из США.