Все очень просто: ученые объяснили, чем отличается лава и магма

По словам ученых, магма и лава представляют собой расплавленную горную породу, но все же отличаются друг от друга.

И магма, и лава представляют собой расплавленную горную породу. Однако магма остается под поверхностью Земли, тогда как лава — прорывает земную кору и продолжает свободно течь. Вулканы обычно содержат огромные резервуары магмы, в то время как лава проявляется только тогда, когда она прорывается на поверхность Земли. Интересно, что значительное количество лавы также находится в глубинах наших океанов, населяя области, известные как срединно-океанические хребты, пишет IFLScience.

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Наша планета имеет слоистую структуру, состоящую из внутреннего ядра, внешнего ядра, мантии и коры. Магма находится в самом нижнем слое коры и верхней мантии — области высокого давления и температуры, которые поддерживают ее жидкое состояние. Расплавленная горная порода может вытекать через трещины в земной коре или извергаться из вулканов. Когда магма выходит на поверхность Земли, она превращается в знакомое нам вещество, которое мы называем лавой.

Магма содержит разнообразные растворенные газы, в том числе серу, углекислый газ и водяной пар, а также смесь различных минералов. Примечательно, что доля кремнезема, минерала, который также содержится в песке и стекле, придает магме особые свойства. Типы магмы, залегающие под поверхностью Земли, демонстрируют значительные различия в своих характеристиках, зависящих от их геологического расположения.

Среди различных типов магмы одной из самых горячих является мафическая магма, температура которой колеблется примерно от 1 000 до 1 200 °C. Имея содержание кремнезема примерно от 47 до 63 процентов, мафическая магма имеет относительно низкую вязкость, что позволяет ей легче течь.

Эта разновидность образуется, когда плотное океаническое дно подвергается плавлению, и часто наблюдается в таких местах, как Гавайские острова. Мафическая магма обычно менее насыщена газами по сравнению со следующим типом, известным как кремниевая магма.

Кремниевые магмы, характеризующиеся содержанием кремнезема (более 63 процентов), имеют чрезвычайно высокую вязкость. Они возникают в результате плавления континентальной коры. Богатые газами, кремниевые магмы могут извергаться с огромной силой, что часто приводит к взрывной вулканической активности. Лавы, содержащие более 69 процентов кремнезема, классифицируются как риолиты, что является примером крайнего конца спектра кремнезема.

Понимание различных типов и вязкости лавы и магмы имеет большое значение, поскольку позволяет ученым прогнозировать распространение лавовых потоков и уменьшать потенциальный материальный ущерб.

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