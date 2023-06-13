Найден способ лечения гипертонии: не понадобится пить таблетки до конца жизни

Исследователи утверждают, что нашли способ лечения самого распространенного вида повышенного кровяного давления.

Команда исследователей из Великобритании обнаружила ген, который становится причиной одного из самых распространенных типов повышенного кровяного давления. Более того, по словам ученых, они также наконец-то нашли лечение, которое позволит пациентам с гипертонией больше не нуждаться в постоянном приеме таблеток, пишет New Atlas.

Гипертония или же высокое кровяное давление – распространенное заболевание, которое без должного лечения может грозить сердечными приступами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми проблемами. К счастью, существует терапия, которая правда, предполагает прием лекарств на протяжении всей жизни.

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Одной из самых распространенных причин гипертонии являются небольшие доброкачественные опухоли в надпочечниках, которые прерывают выработку гормона альдостерона. Он регулирует уровень соли в организме. Такое нарушение диагностировать крайне сложно, так как колебания уровня соли не видны, если пациент не сдаст сразу несколько анализов крови в разное время дня.

Исследование провели ученые из Лондонского университета королевы Марии и больницы Бартс и нашли мутацию гена в узелках надпочечников, который вызывает проблему. Дело в том, что найденная мутация в гене CADM1, оказывает влияние на одноименный белок, который останавливает передачу сигналов между клетками. Последние не могут передать информацию о прекращении выработки альдостерона. Таким образом, выработка гормона растет, что приводит к повышению уровня соли в крови, и потом к гипертонии.

Авторы исследования нашли решение этой проблемы. Как выяснилось, удаление одного надпочечника корректирует дисбаланс альдостерона в организме. Спустя несколько лет после операции пациенты не нуждались в дополнительном лечении и лекарствах, даже если их гипертония была тяжелой или устойчивой к медикаментам.

Эксперты утверждают, что такое лечение может стать спасением для людей с такой формой гипертонии. Также на основе своего исследования, ученые рекомендовали 24-часовые анализы мочи для диагностики колебаний альдостерона.

Далее команда хочет проверить, можно ли точечно удалять крошечные узелки в надпочечниках, чтобы не удалять орган полностью.