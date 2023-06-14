К Земле летит гигантский астероид: он может уничтожить целый континент на нашей планете

В ближайшее время к Земле летят сразу два астероида, но один из них по-настоящему опасный.

Околоземные астероиды разных размеров часто приближаются к Земле, но не все они считаются опасными для нашей планеты. Но даже небольшой астероид в случае столкновения с Землей может причинить значительный ущерб. В среду, 14 июня и в четверг, 15 июня, к Земле приблизятся сразу два астероида и один из них в случае падения на планету может опустошить целый континент, пишет Jerusalem Post.

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Ученые из NASA каждый день наблюдают за ближайшим к Земле участком космического пространства для того, чтобы следить за перемещением околоземных астероидов. Эти космические камни вращаются вокруг Солнца таким образом, что пересекают орбиту планеты и постоянно прилетают к ней на разное расстояние. Если существует вероятность, что они пересекут невидимую отметку в 7,5 млн км от планеты, то ученые начинают более тщательное наблюдение за этими космическими камнями. Ведь в этом случае таким астероидам присваивают статус потенциально опасных, то есть они могут упасть на Землю. Хотя действительно опасными астрономы считают космические камни диаметром от 140 метров, но даже маленький камень может причинить вред.

Первый астероид, который летит к Земле

По данным NASA, в среду, 14 июня, примерно в 21.30 по Киеву к Земле прилетит астероид под названием 2023 LZ. Его обнаружили только 10 июня и согласно предварительным оценкам, его размер составляет от 10 до 32 метров. Почему астрономы не дают точных оценок размеров астероидов? Дело в том, что это сделать очень сложно из-за того, что эти объекты являются очень тусклыми, поэтому ученые могут давать только предполагаемую ширину любого камня, который идет на сближение с планетой.

Что касается расстояния, на котором будет находится астероид 2023 LZ от Земли, то его можно считать очень близким к нашей планете – 317 тысяч км. Это значит, что космический камень подлетит к Земле ближе, чем расположена от нас Луна (384 тысячи км). Ученые прогнозируют, что этот астероид благополучно пролетит мимо нашей планеты и не упадет на нее. Но если бы это случилось, то этот камень мог бы уничтожить город средних размеров.

В ближайшее время к Земле летят сразу два астероида, но один из них по-настоящему опасный Фото: Live Science

Еще один астероид, который летит к Земле: опасный гигант

Что касается астероида 2020 DB5, который прилетит к Земле 15 июня, то он действительно потенциально опасен для Земли. Дело в том, что этот камень имеет гигантский размер – ученые считают, что его ширина составляет от 800 до 850 метров. Кстати, во вторник, 13 июня, астероид 2022 WN4, который имеет размер 240 – 260 метров, уже успешно миновал Землю. Что же касается астероида 2020 DB5, то он должен пролететь мимо Земли на расстоянии в 4,3 млн км от нашей планеты и ученые не прогнозируют, что он упадет на Землю.

Кстати, по данным NASA, этот гигантский космический камень сближался с нашей планетой уже 6 раз начиная с 1905 года. Последний раз он пролетал мимо Земли 28 лет назад, а после того, как он повторит такое безопасное для нас движение 15 июня, ждать его появления в рядом с нашей планетой стоит не раньше 2048 года.

Хотя астероид 2020 DB5 и не должен упасть на Землю, если бы произошло такое событие, то это была бы настоящая катастрофа для планеты, говорят ученые. Если такой огромный астероид столкнется с Землей, то в лучшем случае это приведет к опустошению одного из континентов (смотря куда упадет), а в худшем случае это может вызвать глобальную катастрофу.

Как уже писал Фокус, ранее NASA предупреждало о том, что к Земле летит опасный двойной астероид с возможным размером до 830 метров.