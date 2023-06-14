В самом сердце Лондона. Археологи обнаружили уникальный римский мавзолей (фото)

Археологи в Великобритании совершили чрезвычайное открытие у лондонского вокзала Бридж, раскопав невредимый римский мавзолей с прекрасно сохранившимися полом и стенами.

Недалеко от Лондонского вокзала Бридж, Великобритания, археологи обнаружили римский мавзолей с прекрасно сохранившимися полом и стенами. В прошлом году они наткнулись на значительные римские мозаики на этом же месте, что заставило их заподозрить наличие более важного сооружения, лежащего под поверхностью. Совместными усилиями продолжающихся Музей археологии Лондона (MOLA), Landsec, Transport for London (TfL) и Совета Саутворка раскопки принесли чрезвычайные результаты, пишет Arkeonews.

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Археологи обнаружили остатки римского мавзолея, демонстрирующего удивительный уровень сохранения, отличающий его от всех ранее открытых в Британии. По данным MOLA, качество сохранения этого мавзолея превосходит все остальные, найденные на сегодня.

По данным MOLA, качество сохранения этого мавзолея превосходит все остальные, найденные на сегодня Фото: MOLA

Последние находки открыли стены, входную лестницу и внутренний пол гробницы. В ее центре лежит мозаика, расположенная на приподнятой платформе, которая когда-то содержала погребение. Интересно, что доказательства указывают на существование вторичной мозаики непосредственно под верхней, что позволяет предположить, что она добавлена на позднем этапе. Обе мозаики имеют удивительное сходство: центральный цветок в окружении концентрических кругов.

В этом двухэтажном здании, которое, как считают, служило резиденцией для зажиточной римской семьи, пока нет ни одного гроба или останков, что, вероятно, вывезли в средневековый период. Со всем тем окружающая территория может похвастаться обилием остатков древних обитателей, включая более 80 мест захоронений и разные артефакты, такие как керамика, украшения, монеты и стеклянные бусины.

Со всем тем окружающая территория может похвастаться обилием остатков древних обитателей, включая более 80 мест захоронений и различные артефакты, такие как керамика, украшения, монеты и стеклянные бусины Фото: MOLA

Антониетта Лерц, старшый археолог MOLA, утверждает, что это место рассказывает о динамичной истории римского Лондона и открывая окно в его первых поселенцев.

Забегая вперед, археологи MOLA преследуют цель установить точный возраст мавзолея и уже разработали подробную трехмерную модель объекта. Планируется предстоящая публичная выставка, которая продемонстрирует этот чрезвычайный мавзолей и позволит посетителям углубиться в его богатое историческое значение.

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