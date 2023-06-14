Предок человека "Люси", которому почти 4 млн лет, мог ходить прямо: что это значит для нас

Недавнее исследование с использованием передового 3D-моделирования мышц пролило новый свет на нашего древнего предка, известного как "Люси", представителя вида австралопитеков афарских (Australopithecus afarensis). Люси жила около 3,2 миллиона лет назад.

Исследование также дает представление о ее ловкости в карабканье по деревьям. Считается, что афарские австралопитеки процветали как в лесах, так и на лугах Восточной Африки между 3 и 4 миллионами лет назад. Прекрасная мускулатура, обнаруженная с помощью этого моделирования, указывает на то, что Люси была умелой в бипедализации, подобно современному человеку, и одновременно поддерживала уровень комфорта в древесной среде. Такая универсальность позволила бы ей эффективно использовать обе среды обитания, пишет Live Science.

Такой вывод отвечает все большему консенсусу среди ученых, который бросает вызов предварительным представлениям о том, что Люси и ее вид передвигались изогнувшись как шимпанзе.

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Останки Люси — лучше всего сохранившиеся образцы австралопитеков из всех когда-либо обнаруженных. 40% ее скелета обнаружили в регионе Хадар в Эфиопии в середине 1970-х годов. Анализ ее костей свидетельствует о том, что рост составил 1 метр, а вес — от 13 до 42 килограммов. Существование Люси свидетельствует о том, что наши предки могли ходить прямо задолго до того, как развился большой мозг.

Хотя мягкие ткани не сохранились в окаменелостях, ученые могут заключить вид мышц вымершего вида, сравнивая их с мышцами современного человека. Структура скелета и мышечные прикрепления Homo sapiens дают ценную информацию о том, как могли быть устроены мышцы Люси.

Останки Люси — лучше всего сохранившиеся образцы австралопитеков из всех когда-либо обнаруженных Фото: Getty Images

Исследовательница Эшли Вайзман из Института археологических исследований Макдональда Кембриджского университета применила технику цифрового моделирования, чтобы воспроизвести 36 мышц на каждой ноге Люси. Реконструкция четко демонстрирует, что Люси обладала способностью разгибать бедра и выпрямлять коленные суставы, подобно движениям, которые наблюдаются у современных людей. Это означает, что австралопитеки афарские были способны к прямохождению.

Кроме того, модель показывает соотношение жира и мышц в ногах Люси, что свидетельствует о значительно более высокой мускулатуре по сравнению с современным человеком. Соотношение напоминает бонобо (Pan paniscus), причем бедра Люси, вероятно, состоят примерно на 74% из мышц и уменьшенного количества жировой ткани, в отличие от среднего показателя для человека, составляющего 50%. Примечательно, что некоторые икроножные и бедренные мышцы занимали вдвое больше места в ногах Люси, чем у современного человека.

Модель показала, что ноги Люси гораздо мускулистее, чем у современного человека, и больше похожи по строению на ноги бонобо Фото: Dr Ashleigh Wiseman

Колени Люси имели более широкий диапазон движения вдоль оси разгибания-сгибания, чем у современного человека. В сочетании с крепкой мышечной структурой это свидетельствует о том, что австралопитеки афарские были способны передвигаться в различных средах обитания, от густых лесов до открытых саванн.

Интересно, что эта локомоторная способность не наблюдается ни в одном из сохранившихся видов до наших дней. По словам Вайзмен, "Люси, вероятно, ходила и передвигалась так, как мы не видим ни в одном живом виде сегодня".

Важно отметить, что, хотя этот вывод основывается на неполном скелете, и частота, с которой A. afarensis принимал вертикальное положение, остается неопределенной, анализ усиливает современное понимание физических возможностей Люси.

Фред Спур, профессор и исследователь Музея естественной истории в Великобритании, прокомментировал, что, хотя это исследование не революционизирует наше восприятие, новый подход к реконструкции мышц — многообещающий в подтверждении бипедализма и лучшего понимания движения и локомоции у вымерших видов.

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