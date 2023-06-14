Сутки на Земле в течение миллиарда лет длились намного меньше, чем сейчас: с чем это связано

Авторы нового исследования считают, что из-за того, что Луна находилась ближе к нашей планете, сутки на Земле были на несколько часов меньше в далеком прошлом.

Некоторые люди часто говорят, что им не хватает 24 часов, чтобы выполнить все поставленные задачи. Но что бы сказали эти люди, если бы в сутках было не 24 часа, а намного меньше? Ученые предполагают, что в течение примерно 1 млрд лет на Земле сутки длились всего 19 часов и это связано с тем, что Луна находилась ближе к нашей планете, пишет Jerusalem Post.

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Ученые Росс Митчелл и Уве Киршнер опубликовали в издании Nature Geoscience свое новое исследование, в котором они предположили, что сутки на Земле несколько миллиардов лет назад продолжались всего 19 часов вместо привычных нам 24-х.

Ученые считают, что миллиарды лет назад Луна находилась ближе к Земле, но затем использовала энергию вращения нашей планеты, чтобы отдалится. Но в то время благодаря такому расположению спутника на примерно миллиард лет на Земле установились сутки длительностью в 19 часов.

В то же время ученые считают, что для того, чтобы фотосинтезирующие бактерии каждый день производили больше кислорода на планете, Земле пришлось ждать увеличения длительности суток.

По словам Киршнера, согласно существующим моделям скорости вращения Земли в далеком прошлом, сутки на Земле удивительно могли быть короче, чем сейчас. Как известно именно вращение Земли вокруг своей оси приводит к смене дня и ночи и определяет продолжительность этих временных отрезков.

Авторы нового исследования считают, что из-за того, что Луна находилась ближе к нашей планете, сутки на Земле были на несколько часов меньше в далеком прошлом Фото: ScienceAlert

Десятилетия назад для определения потенциальной длительности суток на Земле в далеком прошлом ученые использовали изучение слоев осадочных пород, которые остались после отливов и приливов. А они как известно появляются в результате гравитационного влияния Луны. Но эти данные не всегда были точными, говорят авторы нового исследования.

По словам Киршнера, в новом исследований ученые использовали совсем другой метод изучения слоев осадочных пород для обнаружения астрономических циклов Миланковича. Эти циклы отображают влияние изменений вращения Земли вокруг своей оси и ее движения по орбите вокруг Солнца на климат. В рамках исследования ученые решили также проверить одну из теорий, которая говорит о том, что продолжительность суток на Земле в далеком прошлом долгое время находилась на постоянном уровне.

"Кроме приливов в океанах, которые вызывает Луна, на Земле существуют еще и солнечные приливы, связанные с нагревом атмосферы в дневное время. Солнечные атмосферные приливы не так сильны, как лунные океанические приливы, но так было не всегда. Когда в прошлом Земля вращалась быстрее, притяжение Луны было намного слабее. В отличие от Луны, которая замедляет вращение Земли, Солнце ускоряет его", — говорит Митчелл.

Ученые предположили, что в далеком прошлом две противоположные силы стали равными друг другу и такой приливной резонанс мог привести к стабилизации земных суток на одном уровне. Ученые считают, что в течение миллиарда лет в период времени истории Земли между двумя и одним миллиардом лет назад сутки на планете длились, как уже было сказано выше именно 19 часов.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое предполагает, что сутки на Земле в далеком прошлом были еще меньше и длились менее 13 часов.

Также Фокус писал о том, что к Земле летит гигантский астероид и он может уничтожить целый континент на нашей планете. В ближайшее время к Земле летят сразу два астероида, но один из них по-настоящему опасный.