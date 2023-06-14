Мутации в ДНК: биологи выявили болезнь, которую европейцы унаследовали от неандертальцев

Из-за высокой распространенности в Северной Европе ее иногда называют "болезнью викингов".

Молекулярные биологи выяснили, что так называемая контрактура Дюпюитрена, или ладонный фиброматоз, была по большей части унаследована предками современных европейцев от неандертальцев. Статья ученых была принята к публикации в журнале Molecular Biology and Evolution.

Контрактура Дюпюитрена — прогрессирующее заболевание, которое приводит к потере контроля над движением некоторых пальцев руки, одна из наиболее частых деформаций кисти. Из-за высокой распространенности в Северной Европе ее иногда называют "болезнью викингов".

"Контрактура Дюпюитрена значительно чаще распространена среди европейцев, особенно среди жителей Скандинавии, где доля носителей этой болезни может доходить до 30% среди пожилых людей. Мы обнаружили, что ее развитие связано с 61 мелкими мутациями в ДНК, три из которых, в том числе две очень распространенных, были унаследованы европейцами от неандертальцев", — пишут исследователи.

Исследователи обнаружили, что контрактура Дюпюитрена на 80% обусловлена наследственными факторами.

Расшифровка генома неандертальцев, проведенная в 2009 году группой ученых под руководством лауреата Нобелевской премии 2022 года Сванте Паабо, показала, что неандертальцы неоднократно контактировали с нашими предками, в результате чего они оставили в нашей ДНК примерно 2-4% своих генов. Часть этих генов помогла предкам приспособиться к жизни на севере, а другие сделали их носителей уязвимыми для многих инфекций.

23 мая Фокус писал о влиянии подагры на мозг и развитие деменции. Она возникает, когда кристаллы мононатриевого урата накапливаются в суставах и окружающих тканях, что приводит к воспалению, отеку и боли. Предыдущие исследования дали противоречивые результаты относительно связи между подагрой и нейродегенеративными заболеваниями.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что обнаружен редкий ген, который дает надежду на излечение от болезни Альцгеймера. Открытие колумбийца, десятилетиями не поддававшегося болезни Альцгеймера, несмотря на генетическую предрасположенность, привело к интригующим открытиям в нашем понимании этого заболевания.