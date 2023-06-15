Геймерская голова. Любители видеоигр пришли в ужас от деформации собственного тела

Геймеры в соцсетях продолжают записывать ролики и выкладывать снимки вмятин на своих головах.

Один из пользователей видеостримингового сервиса Twitch и заядлый геймер решил побрить голову в благотворительных целях во время прямой трансляции. Поклонник компьютерных игр был в шоке, когда обнаружил на собственной голове огромную вмятину, которую появилась из-за постоянного ношения наушников, пишет Daily Mail.

Стример под ником Curtoss был охвачен неподдельным ужасом, когда во время бритья головы обнаружил, что она сильно деформирована. С тех пор многие другие геймеры записали свои видео, где показали собственный деформированные "геймерские головы". По мнению некоторых геймеров, такие вмятины появляются 14 часов ношения наушников.

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"Я вижу здесь вмятину, там где обычно находятся мои наушники. Я думал, что это просто так легли волосы. У меня на голове выемка для наушников", — говорил во время трансляции Curtoss.

Геймер увидел вмятину на своей голове во время прямой трансляции Фото: Twitch

К счастью, по словам экспертов, это не настоящая вмятина на голове, которые обычно появляются в ходе родовых травм и некоторых видов опухолей. Следы на голове геймера больше напоминают отпечатки на лицах людей от очков, которые уходят со временем.

Для того, чтобы избавиться от вмятины, игроки могут помассировать голову или же принять горячий душ, которые поможет коже вернуться в нормальное состояние.

Многие другие геймеры записали свои видео, где показали собственный деформированные "геймерские головы". Фото: Twitch

Тем не менее, выемка на голове Curtoss крайне похожа на модель того, как будут выглядеть геймеры в будущем. Ранее учеными была создана модель под кодовым именем "Майкл", она призвана показать, как одержимость видеоиграми может повлиять на внешний вид людей.

Модель геймера будущего по имени Майкл

"Недостаток сна, обезвоживание, нехватки витамина D, цифровое напряжение глаз и деформация больших пальцев – это лишь некоторые физические последствия часов, проведенных в Интернете, в игровом кресле, вдали от солнечного света и физической активности", — говорят авторы исследования из Канады.

Чтобы спроектировать Майкла, команда ученых взяла данные из отчетов таких организаций, как Национальная служба здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, National Geographic и UK Interactive Entertainment.

Взятые данные касались физического воздействия на мышцы, кожу, глаза и волосы времени, проведенного перед экраном. Используя эту информацию, команда вместе с аниматорами и художниками создала Майкла — модель будущего геймера.