Нечто от коров и кошек. На телах людей нашли странные секретные полосы и пятна

Результаты нового исследования показывают, что на человеческих телах есть отметины, подобные пятнам на телах коров и полосам у кошек.

Едва ли взглянув на тело человека нам удастся заметить нечто подобное, однако ученые обнаружили, что человеческие тела в действительности покрыты невидимыми странными узорами. По сути они представляют собой нашу собственную версию гипнотизирующих тигровых полос или милых коровьих пятен, пишет Science Alert.

Существует идея о том, что несмотря на то, что человеческий глаз не способен разглядеть эти узоры, они вполне заметны животным, например, нашим кошкам. Впрочем, исследователи отвергают эти слухи. В то же время они настаивают, что данные узоры могут проявляться на человеческой коже и становиться заметными при различных состояниях кожи, в том числе экземе и витилиго.

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К началу 20-го века немецкий дерматолог Альфред Блашко изучил кожу более полутора сотен пациентов. В результате он заметил узоры родинок, родимых пятен, а также других кожных заболеваний, а после обнаружили, что они не произвольны, а следуют установленным линиям. Казалось, эти линии появляются при рождении и не следуют какой-либо известной системе тела, например сосудам или нервам. Вместо этого они будто создают широкие дуги на груди, горные формы на спине и закрученные петли на ягодицах. Спустя 100 лет дополнительные штрихи были добавлены на карту врачом Рудольфом Хэпплом: спирали скальпа и изгибы шеи.

Сегодня предполагается, что эти линии Блашко на самом деле прослеживают пути наших клеток, которые делились и врастали в кожу во время эмбрионального развития. Ученые считают, они направляются основными клетками нашей поверхностной кожи, а также клетками глубоко в эпидермисе, которые отвечают за пигмент человеческой кожи.

Некоторые из эмбриональных клеток, дающие начало клеткам нашей кожи, будут иметь Х-хромосому папы, а другие — мамины. Все клетки, которые делятся с этими ранними клетками, сохранят одинаковую эпигенетическую настройку Х-хромосомы, а это означает, что вся линия Блашко также будет иметь эту версию ДНК, тогда как линия рядом с ней может быть такой же или может иметь другую Х-хромосому.

Паттерны мозаицизма, обнаруженные у людей Фото: Molho-Pessach & Schaffer, Clinics in Dermatology, 2011

Исследователи полагают, что именно этим обусловлено то, что некоторые скрытые узоры представляют собой линии, тогда как другие — более крупные пятна. Это "лоскутное одеяло" на нашей коже называется мозаицизмом и может происходить с мутациями, которые происходили на ранних этапах развития, а не только с признаками, связанными с Х-хромосомой.

Как правило, эти секретные рисунки на коже не видны невооруженным глазом, однако некоторые условия могут заставить их проявиться. Исследователи отмечают, что мутации, затрагивающие клетки, производящие цвет, могут привести к тому, что "скрытые рисунки" проявятся в виде полос и завитков.

Некоторые исследователи также подозревают, что линии Блашко также могут объяснить, как распространяется сыпь по телу человека, например, дерматит или сыпь от ядовитого плюща. При этом такие кожные заболевания как экзема и псориаз, также могут развиваться по схеме Блашко.

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