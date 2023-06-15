Обнаружена редкая "искривленная" сверхновая: помог феномен, предсказанный Эйнштейном

Астрономы использовали гравитационное линзирование, чтобы обнаружить редкий взрыв мертвой звезды.

Ученые могли бы и не увидеть взрыв сверхновой на расстоянии в 4 млрд световых лет от нас, если бы не более близкая к нам галактика. Хотя она также находится очень далеко. Благодаря тому, что эта галактика своей гравитацией искривила свет, исходящий от сверхновой, ученые получили важные данные об этом космическом взрыве мертвой звезды, пишет Live Science.

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Еще Альберт Эйнштей предсказывал, что огромные объекты, обладающие большой массой, например, галактики или скопления галактик, могут искривлять пространство-время. Намного позже ученые выяснили, что действительно увидеть очень далекие от нас объекты можно с помощью того, как более близкие к нам галактики искривляют и усиливают фоновый свет.

Этот метод наблюдений за космосом получил название гравитационное линзирование, ведь более близкие к Земле галактики могут выступать в качестве линзы или своеобразного увеличительного стекла для более далеких объектов. Таким образом астрономы, которые опубликовали результаты своего нового исследования в журнале Nature Astronomy, смогли обнаружить сверхновую, которая получила название SN 2022qmx или SN Zwicky.

Астрономы использовали гравитационное линзирование, чтобы обнаружить редкий взрыв мертвой звезды Фото: Live Science

То есть свет от этой сверхновой, расположенной на расстоянии в 4 млрд световых лет от нас, искривился и усилился под влиянием крупной галактики на расстоянии в 2,5 млрд лет от Земли. По словам астрономов, это очень редкое открытие, ведь до сих пор с помощью гравитационного линзирования было обнаружено всего несколько сверхновых.

Ученые выяснили, что взрыв сверхновой принадлежит к такому виду космических взрывов, как сверхновая типа Ia. Это значит, что очень далеко от нас взорвалась звезда белый карлик, которая представляет собой последний эволюционный этап похожих на Солнце звезд. То есть по сути, это мертвая звезда, ведь она является "космическим трупом" другой более крупной звезды.

Свет от сверхновой, расположенной на расстоянии в 4 млрд световых лет от нас, искривился и усилился под влиянием крупной галактики на расстоянии в 2,5 млрд лет от Земли Фото: Live Science

Когда свет от сверхновой проходил мимо линзирующей галактики, то его яркость увеличилась в примерно 25 раз, но при этом изображение сверхновой разделилось на четыре отдельных части. Дело в том, что космические, так и наземные телескопы, получили свет от одной сверхновой, который двигался сквозь космос четырьмя разными путями. То есть по сути этот свет искривился таким образом, что получились сразу четыре разных изображения сверхновой.

Но оказалось, что два изображения сверхновой отличаются от остальных двух по яркости. Одно было в 4 раза ярче, а второе – в 2 раза. Астрономы предположили, что такой эффект мог возникнуть благодаря микролинзированию, то есть крупные звезды в самой галактике также дополнительно искривили свет от сверхновой и увеличили его яркость.

Гравитационное линзирование: как астрономы увидели свет сверхновой

Фокус уже писал о сверхновой типа la, взрыв которой спровоцировал появление мощной ударной волны и та заставила двигаться звезду с огромной скоростью. Эта скорость настолько велика, что данная звезда признана самой быстрой убегающей из Млечного Пути звездой.