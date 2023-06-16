Люди неправильно едят бананы: ученые рассказали, что делать с волокнами при очистке плода

Исследователи советуют не спешить очищать мякоть банана от волокон.

Многие люди, когда едят бананы, предпочитают очищать их от странных волокон, которые можно обнаружить при очистке фрукта. Но ученые советуют не спешить избавляться от странных нитей, пишет IFL Science.

По словам ученых, эти волокна известны науке как пучки флоэмы, которые являются абсолютно съедобными и удивительно питательными.

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Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в одном среднем банане содержится немного меньше 100 калорий, а также такие питательные вещества, как клетчатка, калий, витамин В6, витамин С, магний и марганец и различные антиоксиданты.

Пучка флоэмы не слишком отличаются от мякоти банана. По сути, флоэма – это внутренний водопровод растения, по которому идет доставка сахаров и других продуктов фотосинтеза. Такие трубки-каналы должны быть достаточно прочными, чтобы выполнять свою важную задачу, поэтому флоэмы более жесткие в сравнении с остальной частью банана.

"Флоэмы будут содержать больше питательных веществ. Поскольку эти пучки предназначены для доставки полезных ферментов, и можно ожидать, что они будут иметь иной составной профиль, который отличается от состава банановой мякоти", — говорит главный научный сотрудник BerkleyRD Николас Гиллит.

"Вероятно, флоэмы содержат больше разнообразных типов волокон и структурных компонентов, необходимых для их работы. Из-за этого в волокнах будет содержаться больше полезных веществ для человека" – добавил эксперт.

Кстати, то же касается и банановой кожуры. Несмотря на то, что она жесткая и горьковатая, кожура вполне съедобна и даже полезна, так как богата несколькими ключевыми питательными веществами.

Эксперты даже советуют поместить ее в воду на пару дней. Это позволит некоторым питательным веществам проникнуть в воду, что сделает ее хорошим раствором для полива комнатных растений.