Фаллос высотой 50 см. Археологи обнаружили необычное надгробие на кургане эпохи викингов

Во время исследования захоронений викингов в Тистберге, Швеция, ученые были поражены и развеселены неожиданной находкой. Среди древних могил и жилых сооружений команда наткнулась на камень примечательной формы, который имел поразительное сходство с фаллосом.

Ребекка Йонссон, археолог из Mission Archaeology, подтвердила фаллическую природу камня: "На первый взгляд может показаться, что это обычный вертикальный продолговатый камень. Однако при внимательном рассмотрении можно различить несколько элементов, которые указывают на то, что он был намеренно изменен, чтобы напоминать пенис"., пишет Ancient Origins.

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Особый камень, высотой примерно 50 см, происходящий из эпохи викингов в Скандинавии, был заметно обнаружен в одной из могил, напоминая по своему расположению надгробие. Предварительный анализ указывает на то, что камень был изготовлен из местного мрамора, вероятно, полученного из соседнего карьера. Его точное назначение в контексте захоронения пока остается загадочным.

В заявлении исследователи отметили: "Камень был найден поверхностно и расположен по центру каменной насыпи кургана, с надгробием в форме яйца, расположенным всего в нескольких метрах от него. Такие камни часто интерпретируются в связи с представлениями о плодородии".

Статуэтка Фрейра спереди и сзади. Выдающийся фаллический символ его божественной силы и влияния в скандинавской мифологии Фото: Gabriel Hildebrand, Statens historiska museum. / CC BY 2.5

Размещение камня в могиле намекает на возможную символическую или ритуальную функцию.

"Остальные камни часто интерпретируют в связи с понятиями плодородия, когда камни обозначают мужские могилы, а надгробия представляют женские могилы. Исходя из этой ассоциации, оставшиеся камни, как правило, стали символизировать пенисы. Они имеют вырезанные или надрезанные линии и углубления вверху. В общем, сложно неправильно истолковать назначение камня", — объясняет команда.

В скандинавской мифологии фаллос имел символическое значение и фигурировал в различных историях и легендах. Например, при создании молота Тора, Мьельнира, использовали фаллический камень как форму. Это мифическое оружие олицетворяло мужскую силу и потенцию Тора, бога грома. Включение фаллических образов в этот миф отражает культурное значение, которое приписывается мужской силе и мужественности.

Древний каменный фаллос в захоронениях викингов нашли в Швеции

Стоит отметить, что фаллический символизм не был присущ исключительно культуре викингов, а появился в различных древних цивилизациях по всему миру. Культурные обмены и торговые пути способствовали распространению идей и символов в разных регионах, в том числе и под влиянием римских и классических традиций. Следовательно, присутствие фаллических изображений в контексте викингов могло быть сформировано более широкими культурными взаимодействиями.

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