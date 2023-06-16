Государство забрало себе. Женщина случайно нашла древнюю статуэтку времен фараонов

Лидия Марнер, 74-летняя женщина, наткнулась на захватывающий артефакт во время прогулки по пляжу Пальмахим, расположенном примерно в 27 километрах к югу от Тель-Авива, Израиль. Эта находка относится ко временам фараонов.

К своему удивлению, она заметила, как из волн появилась древнеегипетская статуэтка. Марнер вспоминает: "Это был штормовой день с высокими волнами и зимней погодой. Когда мы прогуливались у моря, я вдруг заметила приближающийся ко мне камень", пишет GreekReporter.

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После тщательного исследования эксперты из Израильского управления древностей (IAA) установили, что этот замечательный исторический предмет имеет возраст более 3 000 лет. Он представляет собой изысканное изображение египетской богини Хатор, искусно выполненное в виде статуэтки.

Хатор была почитаемой богиней солнца. Известная своей огромной силой, она считалась одним из самых грозных божеств в египетском пантеоне.

Амир Голани, старший научный археолог IAA, подчеркнул, что, несмотря на изношенный вид и возраст фигурки, ее характерные черты безошибочно идентифицируют ее как Хатор. Голани отметил, что прическа в виде бычьего рога, которая является определяющей характеристикой, ассоциирующейся с почитаемым божеством, закрепляет идентификацию фигурки.

В Израиле женщина нашла старинную статуэтку

В древние времена египтяне часто ставили в своих домах фигурки, подобные найденной на пляже. Эти маленькие статуэтки имели важное значение, поскольку считалось, что они притягивают благоприятные обстоятельства и дарят удачу и богатство своим владельцам.

Однако согласно израильскому законодательству, Лидия Марнер не имела права оставить свою необычайную находку себе. Согласно этому законодательству, все древние сокровища считаются законной собственностью Управления по делам древностей Израиля, которое обеспечивает их сохранность и охрану.

Эли Эскосидо, директор IАА, подчеркнул важность соблюдения этих правил, отметив, что многие люди владеют древностями, полученными при различных обстоятельствах, в том числе найденными в полевых условиях или унаследованными. Эскосидо также подчеркнул, что значительное количество людей не знает о своей юридической обязанности сообщать о таких предметах старины, которые имеют значительную историческую ценность и считаются частью общего культурного наследия.

Хотя расставание с замечательным открытием было разочарованием, Марнер выразила благодарность за привилегию внимательно наблюдать за статуэткой. Она отметила: "Я очень рада, что имела возможность найти это необыкновенное чудо".

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