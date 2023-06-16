От погоды собачей. Ученые выяснили, когда собаки чаще кусают людей

Новое исследование предполагает, что на уровень агрессии собак влияет окружающая среда.

Новое исследование ученых из Гарвардской медицинской школы показывает, что риск быть укушенным собакой у человека значительно возрастает в очень жаркие дни, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели анализ почти 70 тысяч нападений собак на человека в восьми крупных городах США за 10 лет. И оказалось, что собаки чаще кусают людей, когда существует очень высокий уровень ультрафиолетового излучения или же днем наблюдается очень высокая температура. В то же время, когда выпадают осадки, то количество укусов собак снижается.

Не только собаки становятся более агрессивными при повышении температуры воздуха. Как показывают прошлые исследования люди также становятся более жестокими в жаркие дни. Также уровень агрессии возрастает в этот период у макак, крыс и мышей.

Новое исследование предполагает, что на уровень агрессии собак влияет окружающая среда Фото: Daily Mail

Авторы нового исследования изучили связь между частотой укусов собак, дневными уровнями температуры и уровнями загрязнения атмосферы. Также они оценили уровень ультрафиолетового излучения, которое является очень вредным для человека, а также количество осадков в разные дни.

По словам ученых, собаки на 11% чаще кусали людей, когда был зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения Солнца, на 4% чаще, когда была зафиксирована высокая температура и на 3% чаще, когда был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы.

Авторы исследования считают, что на собак, как и на людей существенно влияет экстремальная жара и грязный воздух, что приводит их к более агрессивному состоянию. В то же время ученые определили, что количество нападений собак на человека немного снижалось во время дождливой погоды.

ученые определили, что количество нападений собак на человека немного снижалось во время дождливой погоды Фото: Daily Mail

Ученые делают важное уточнение, что их исследование не включало влияние других факторов, которые могли бы привести к повышенной агрессии у животных. Например, это порода собаки, ее пол и то, была ли она стерилизована.

Как показали прошлые исследования, вероятность того, что собака может укусить человека возрастает, когда люди уже знают это животное и пытаются взаимодействовать с ним.

Как уже писал Фокус, в Египте запретили держать собак 15 опасных пород. Предусмотрены крупные штрафы и длительные тюремные сроки за нарушение закона об опасных животных.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили то, что помогает собакам процветать и улучшает их здоровье. В новом исследовании названы 5 ключевых факторов, которые влияют на здоровье наших питомцев и помогают им быть счастливыми.