Такая далекая и в то же время близкая: сколько времени нужно, чтобы долететь до Луны

Пилотируемым миссиям нужно намного больше времени, чтобы добраться до Луны, чем космическим аппаратам.

Если бы у вас была возможность провести ближайшие выходные на Луне, то возможно вы бы использовали такую возможность. Но, чтобы планировать такой отпуск, нужно понимать, сколько времени займет полет к спутнику Земли. Хотя пока что на Луне астронавты в последний раз побывали еще более 50 лет назад, вероятность того, что космические полеты на наш спутник станут обыденным делом может стать реальностью в не очень далеком будущем, пишет Science Focus.

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Последними на сегодняшний день людьми, которые побывали на поверхности Луны являются астронавты миссии "Аполлон-17". Это событие состоялось в конце 1972 года, но уже в конце 2025 года NASA планирует повторить этот успех. Но это случится уже в рамках новой лунной программы под названием Artemis ("Артемида").

После того, как NASA вернет людей на Луну, астронавты начнут летать туда намного чаще, ведь на нашем спутнике планируется создание настоящей постоянной базы. Через несколько лет планируется также начать строительство первой орбитальной станции, которая будет вращаться не вокруг Земли, а вокруг Луны. Но сколько времени нужно людям для того, чтобы долететь до нашего спутника?

Как далеко находится Луна от Земли?

Орбита Луны вокруг Земли не является фиксированной Фото: NASA

Нужно понимать, что орбита Луны вокруг Земли не является фиксированной и наш спутник то приближается к планете, то отдаляется во время своего движения в космосе.

Ближе всего Луна находится к Земле на расстоянии в 363 104 км, а дальше всего – на расстоянии в 405 696 км. Поэтому часто для описания дистанции между двумя этими космическими объектами используют сре6днее значение — 384 400 км.

Одним из важных факторов (а их на самом деле много), который влияет на расчет времени полета к Луне, является ее эллиптическая (то есть не круговая, а вытянутая) орбита вокруг Земли.

Сколько нужно времени, чтобы долететь до Луны?

По словам ученых из NASA на расчет времени полета к Луне, среди прочего, влияет:

положение нашего спутника относительно Земли;

траектория взлета ракеты-носителя;

что именно летит к Луне: космический корабль с экипажем или обычный исследовательский зонд;

какой тип двигателя у вышеперечисленных корабля или аппарата.

Чтобы добраться до Луны на самом деле в среднем нужно чуть более 3 дней. Но пока что быстрее всего к нашему спутнику (если речь идет о пилотируемых миссиях) удалось добраться астронавтам из миссии "Аполлон-8". Дольше всего летели к Луне астронавты миссии "Аполлон-17". Далее вы можете ознакомиться с длительностью полета самых главных миссий лунной программы "Аполлон". При этом нужно уточнить, что экипаж первых двух миссий, также миссии "Аполлон-13", в этом списке побывал лишь на орбите вокруг Луны, в то время, как остальные астронавты совершили посадку на наш спутник.

Чтобы добраться до Луны на самом деле в среднем нужно чуть более 3 дней Фото: NASA/JSC

Миссия "Аполлон-8": астронавты летели к Луне в 1968 году 69 часов 8 минут;

Миссия "Аполлон-10": астронавты летели к Луне в 1969 году 75 часов 55 минут;

Миссия "Аполлон-11": астронавты летели к Луне в 1969 году 75 часов 49 минут;

Миссия "Аполлон-12": астронавты летели к Луне в 1969 году 83 часа 25 минут;

Миссия "Аполлон-13": астронавты летели к Луне в 1970 году 76 часов;

Миссия "Аполлон-14": астронавты летели к Луне в 1971 году 81 час 56 минут;

Миссия "Аполлон-15": астронавты летели к Луне в 1971 году 78 часов 31 минуту;

Миссия "Аполлон-16": астронавты летели к Луне в 1972 году 74 часа 28 минут;

Миссия "Аполлон-17": астронавты летели к Луне в 1972 году 86 часов 14 минут.

В рамках новой лунной программы Artemis осенью прошлого года NASA отправило к Луне космический корабль без экипажа, и он достиг нашего спутника за 5 дней. По словам ученых, теперь полеты на Луну будут осуществляться по другой траектории для экономии топлива.

Сколько нужно времени для беспилотного космического аппарата, чтобы долететь до Луны?

Ученые считают, что в среднем исследовательский зонд может добраться к Луне за менее, чем 9 часов. Например, такой космический аппарат, как "Новые горизонты", долетел до Луны за 8 часов 35 минут. Этот зонд предназначен для исследования внешней части Солнечной системы, и он в 2015 году прилетел к Плутону. Для этого ему потребовалось целых 9 лет.

Но другим космическим аппаратам может потребоваться гораздо больше времени, чтобы долететь до Луны и это зависит от многих факторов, в том числе и от типа двигателя. Например, зонду Smart-1 Европейского космического агентства в 2003 году понадобился 1 год и 1,5 месяца, чтобы добраться до спутника Земли.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA считают, что на Луне можно обнаружить живые микроорганизмы, то есть наш спутник может оказаться обитаемым.