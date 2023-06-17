Сюрприз для астрономов. Спутник Юпитера Европа на самом деле не такой, как предполагали

Ученые считают, что внутри одного из самых известных спутников самой большой планеты Солнечной системы может вообще не быть ядра.

Исследование ученых из Университета штата Аризона, США, предполагает, что спутник Юпитера Европа большую часть своей жизни провел без сформированного ядра, если это внутреннее ядро вообще существует, пишет Space.

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Спутник Юпитера Европа представляет собой ледяную сферу, под корой которой находится океан из жидкой воды. По крайней мере ученые считают, что здесь имеется больше воды, чем на Земле. Также ученые предполагают, что в этом океане есть необходимые условия для появления и эволюции жизненных форм.

В рамках нового исследования ученые решили узнать больше о том, что скрывается внутри четвертого во величине спутника Юпитера. Авторы исследования указывают на то, что несмотря на потенциальное наличие внутри спутника большого количества воды, все же 90% массы этого объекта составляют камень и металл.

Предыдущие исследования Европы показали, что спутник состоит ледяной коры, каменистой мантии и металлического ядра. Но теперь ученые обнаружили, что возможно ядро спутника Юпитера образовалось на миллиард лет позже, чем остальная его часть. И в то же время появились сомнения в том, что такое ядро вообще существует внутри Европы.

По словам Кевина Трина из Университета штата Аризона, это открытие является настоящим сюрпризом для ученых, ведь Европа могла провести большую часть своей жизни без внутреннего ядра. Еще большим сюрпризом окажется, если у спутника Юпитера его вообще нет, как предполагает исследование.

Ученые считают, что внутри одного из самых известных спутников самой большой планеты Солнечной системы может вообще не быть ядра Фото: NASA

Ученые считают, что у Европы может не быть полностью сформированного внутреннего ядра из-за того, что спутник сформировался при гораздо более низких температурах, чем, например, Земля. То есть, когда части спутника собрались вместе, чтобы появлялось новое небесное тело, то возможно не произошло разделения на каменистую мантию и металлическое ядро.

Как показало моделирование, в начале своей жизни (а сейчас Европе 4,5 млрд лет), примерно в течение первых 0,5 миллиарда лет океан на Европе мог появится в результате химических реакций, которые привели к подъему воды из ее мантии. Собственно, эта же вода затем оказалась в коре и замерзла, поэтому у спутника Юпитера есть ледяная оболочка.

Но, если металлическое ядро у Европы все же существует, то ученые считают, что оно появилось только через 1 млрд лет после формирования спутника. И в этом важную роль сыграло гравитационное влияние Юпитера.

Если у Европы все еще формируется внутреннее ядро, то его появление может действительно сделать Европу более пригодным для жизни миром.

Пока что это только теория и ее подтвердить сможет только будущая миссия NASA под названием Europa Clipper. Этот космический аппарат, который должен полететь к спутнику Юпитера через несколько лет, сможет дать ответы на массу вопросов астрономов. В том числе и на вопрос о том, есть ли у Европы ядро или же оно еще не сформировано.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, сколько времени занимает полет к нашему спутнику – Луне. Кстати, быстрее всего туда могут добраться беспилотные аппараты, а вот астронавты смогли долететь до Луны быстрее всего еще в 1968 году. Хотя они и не высадились на поверхность спутника, но установили рекорд.