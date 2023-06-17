Дивный новый мир. Ученые рассказали, есть ли во Вселенной планета лучше Земли

Согласно существующим теориям, более пригодные для жизни планеты могут существовать где-то в космосе. Но, похоже, Земля настолько хороша, насколько это возможно.

Ученые считают, что более пригодная для жизни "другая Земля" (и не одна) могут существовать где-то во Вселенной. На таких планетах может быть больше биоразнообразия, то есть больше, чем на Земле живых существ. Но на обитаемость любой планеты влияет много факторов, таких как размер и возраст планеты, а также наличие или отсутствие атмосферы, магнитного поля и движения литосферных плит. Когда дело доходит до жизни, может оказаться, что Земля настолько хороша, насколько это возможно, пишет Big Think.

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Для людей и других живых существ Земля является самым идеальным миром. По крайней мере сейчас, пока условия на ней не изменились. Когда речь идет о степени пригодности региона или целой планеты для жизни, то для качественной оценки этого параметра применяют уровень биоразнообразия. То есть чем он больше, тем более местность пригодна для жизни.

Если люди захотят найти еще более лучшую планету, чем Земля, то нужно найти мир, который имеет еще больше биомассы и биоразнообразия. Ученые считают, что такие так называемые сверхобитаемые миры теоретически существуют. И есть несколько способов их возникновения.

Например, такая планета может вращаться вокруг звезды К-класса (наше Солнце принадлежит к G-классу), которая имеет меньше негативного излучения. Такие звезды живут 15 млрд лет и больше, в то время как наше Солнце прожило уже 4,6 млрд лет, ему еще осталось примерно столько же. Поэтому наша Земля прекратит свое существование раньше, чем "другая Земля".

Согласно существующим теориям, более пригодные для жизни планеты могут существовать где-то в космосе Фото: space.com

Также ученые указывают на то, что на другой более обитаемой планете обязательно должна быть атмосфера, магнитное поле и движение литосферных плит. Самое интересное, что наша планета уже находилась в статусе более пригодного для жизни мира примерно 360 -300 млн лет назад, когда Землю покрывали огромные тропические леса, а уровень кислорода был еще выше чем сейчас.

С другой стороны, на другой планете должно быть правильное соотношение суши и океанов, то есть чем больше будет прибрежных зон, тем больше планета будет пригодна для жизни. И здесь возможно появления и развитие еще большего количества разных жизненных форм.

Действительно более идеальным миром сможет оказаться каменистая планета, которая будет иметь немного больший размер и массу, чем Земля. В таком случае площадь поверхности возрастает, а значит количество биомассы также увеличатся.

Также важным фактором для такой планеты является ее возраст. Ученые считают, что это должна быть относительно молодая планета, ведь, например, на Земле уровень биомассы увеличивался как раз на начальных этапах ее существования.

В то же время некоторые ученые считают, что лучшего мира, чем Земля, найти невозможно. Но человечество пока находится на ранней стадии технологического развития, поэтому в будущем, возможно, будет найдена еще более пригодная для жизни планета. А пока что Земля настолько хороша для людей и других живых организмов, насколько это вообще возможно.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось раньше. И вода на планету, возможно, попала не благодаря астероидам и кометам.