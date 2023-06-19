Вылечили эпилепсию: экспериментальная терапия стволовыми клетками сработала на людях

Первые два пациента избавились от тяжелых приступов почти на 100%.

В США разработали экспериментальную терапию стволовыми клетками для людей с эпилепсией. Первые два пациента почти полностью избавились от приступов спустя год лечения, пишет The Guardian.

Экспериментальная терапия заключается в однократной инъекции в мозг человека нейронов, выращенных в лаборатории. Они необходимы для ослабления электрической активности для прекращения припадков. Пока рано утверждать, что подход эффективен, но первые результаты оказались чрезвычайно обнадеживающими.

"Несмотря на то, что наше клиническое исследования все еще продолжается, приятно видеть, как первые два пациента испытали ощутимое облегчение в приступах", — говорит Кори Николас, главный директор биотехнологической компании Neurona Therapeutics, разработавшей препарат.

По словам ученых, эпилепсия возникает, когда в человеческом мозге нарушается баланс между нейронами, которые принимают возбуждающие сигналы и теми, что тормозят активность.

Около 30% людей с эпилепсией не могут контролировать судороги с помощью лекарств. Хирургическое вмешательство может быть осуществлено, если припадки сосредоточены в определенной области мозга. Но удаление мозговой ткани связано с высокими рисками необратимой утраты когнитивных функций. Поэтому современная медицина усиленно ищет альтернативные методы лечения.

Двое пациентов, участвовавших в исследовании, страдали от тяжелой эпилепсии и медикаментозное лечение им не помогало. Первый пациент страдал от эпилепсии 7 лет и за 6 месяцев до испытания у него в среднем было около 32 приступов в месяц. Второй пациент страдал от припадков на протяжении 9 лет и переносил около 14 приступов в месяц.

Оба пациента ждали хирургического лечения до того, как их пригласили принять участие в эксперименте.

"Они приняли решение стать первыми, кто получит клеточную терапию NRTX-1001", — отметил Николас.

В рамках процедуры, в мозг пациентам вводят высокую концентрацию тормозных нейронов в очаг припадков. Данные клетки выращивают в лаборатории с помощью эмбриональных стволовых клеток человека. Ранние исследования на животных показали, что введенные нейроны интегрируются в уже существующие цепи мозга и вызывают стойкое подавление судорог.

Первый пациент, после клеточной терапии, ощутил снижение приступов в месяц более чем на 95%, на 7 месяце приступы полностью ушли. У мужчины также выросли показатели памяти в когнитивных тестах. У второго пациента было отмечено более чем 90-ное снижение ежемесячных припадков.

Напомним, недавно на древней ассирийской глиняной табличке ученые нашли изображение "демона эпилепсии".