Защитит от гнева умерших. Зачем воры использовали череп волка на кургане 2 тыс. лет назад

Около двух тысячелетий назад грабители могил стратегически расположили череп волка на вершине погребального кургана. Такой своеобразный часовой, которого недавно откопали вместе с курганом, раскрывает детали интригующего обряда.

Сам курган в значительной степени ускользает от рядового наблюдателя, спрятанный среди поля на окраине Чейя, села на юго-востоке Румынии. С 2008 года эта местность вызывала археологический интерес, но только в 2022 году геофизические исследования обнаружили подземную гробницу диаметром 75 метров, состоящую из двух могил, пишет IFLScience.

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Одна из могил, расположенная в центре кургана, имела вырытую яму, в которой тело покойного было кремировано в деревянном сундуке вместе с различными погребальными предметами. Яма безошибочно отражала признаки кремации на месте, о чем свидетельствовали нагретые стенки и дно, а также остатки частично обгоревшей деревянной конструкции, вместе с гвоздями и декоративной бронзовой фурнитурой. К сожалению, сохранились скудные следы кремированных скелетных останков.

После кремации над ямой положили деревянные доски, после чего могилу засыпали. Доктор Бартломей Шимон Шмоневский, сотрудник Института археологии и этнологии Польской академии наук, отметил, что подобные практики кремации были найдены в других курганах в городе Гаршова, известном в римскую эпоху как Карсий, расположенном вдоль нижнего Дуная.

В дополнение к этим фрагментам кремации, команда раскопок нашла многочисленные обугленные семена грецких орехов, все еще заключенные в скорлупу, а также остатки сосновых шишек и других растительных материалов.

"Наличие сожженных семян грецких орехов в рассматриваемом захоронении свидетельствует об интригующем обычае, который наблюдался в кремационных могилах раннего римского периода, — отметил Шмоневский. — Грецкие орехи в погребальном контексте интерпретируются как форма погребального приношения, особая пища для души. В долине реки Касимча в Добрудже, где мы проводим исследования, это первая находка такого рода".

В какой-то момент в древности гробница стала жертвой грабителей. Хотя ворам не удалось разграбить все сокровища в кургане, они оставили на груде камней череп волка, который фактически запечатывал их незаконный вход. По мнению Шмоневского, этот поступок "вероятно, представлял собой ритуальную и магическую процедуру, направленную на закрытие нарушенного пространства, чтобы предотвратить появление духа умершего и его стремление к возмездию".

"Исключительная находка волчьего черепа на выходе из грабительской ямы […] может указывать на то, что кража была совершена гетами — населением, населявшим этот регион до прихода греков и римлян", — добавил Шмоневский. Тем не менее исследователь утверждает, что лица, похороненные в этих могилах, вероятно, были римлянами, которые поселились в этой местности во время римской колонизации.

Второе захоронение было обнаружено внутри кургана, хотя и на значительном расстоянии от его центра. В этом захоронении археологи наткнулись на скелет, погребенный в деревянной конструкции, предположительно, гробу, поскольку фрагменты дерева были найдены как над, так и под останками. Примечательно, что во рту покойного находилась бронзовая монета времен правления Адриана (примерно 125-127 гг. н. э.), спрятанная в ней.

"Монета, найденная во рту погребенного, соответствует древнему обычаю обола Харона, согласно которому монета, положенная в рот, служила платой Харону за переправу души умершего через реку Стикс", — пояснил Шмоневский.

Захоронения, обнаруженные в этом кургане, датируются серединой второго века нашей эры и являются самыми ранними из тех, что были найдены в этом регионе.

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