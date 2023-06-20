Ледники Гималаев исчезают в два раза быстрее: почти 2 миллиарда человек могут остаться без воды

Исследователи опасаются, что ускоренное таяние ледников может обернуться для людей непредсказуемыми и дорогостоящими бедствиями.

Международный центр комплексного развития горных районов (ICIMOD) опубликовал новый отчет, в котором говорится, что в период с 2011 по 2020 годы гималайские ледники таяли с чудовищной скоростью — на 65% быстрее, чем в предыдущее десятилетие, пишет Science Alert.

По словам ведущего автора исследования Филиппуса Вестера, по мере того, как климат Земли становится все теплее, скорость таяния льда будет лишь ускоряться, как и ожидалось. Впрочем, весьма пугающей исследователям кажется скорость с которой это происходит — ледники Гималаев исчезают намного быстрее, чем ранее предполагали ученые.

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Основная опасность заключается в том, что гималайские ледники обеспечивают жизненно важной водой почти 2 миллиарда человек. Ученые полагают, что это может подвергнуть население непредсказуемым и дорогостоящим бедствиям. Данные отчета свидетельствуют о том, что в регионе Гиндукуш-Гималаи (HKH) эти ледники являются важным источником воды для около 240 миллионов человек в горных районах, а также около 1,65 миллиарда человек в долинах рек ниже.

Для составления прогнозов исследователи использовали текущие траектории выбросов и пришли к выводу, что ледники в Гималаях могут потерять до 80% своего нынешнего объема уже к концу столетия.

Известно, что гималайские ледники питают десяток самых важных речных систем мира, в том числе Ганг, Инд, Меконг и Иравади. Более того, они также прямо или косвенно обеспечивают миллиарды людей пищей, энергией, чистым воздухом и доходами.

По словам заместителя главы ICIMOD Изабеллы Козиелл, основная проблема заключается в том, что 2 миллиарда человек в Азии зависит от этой системы ледников, а потому последствия потери этой криосферы могут оказаться намного более существенными, чем мы могли бы представить.

В отчете также говорится, что даже если человечеству удастся сдержать глобальное потепление Земли на уровне 1,5-2°C в сравнении с доиндустриальными уровнями, потери ледника все равно будут критическими — от трети до половины всего объема. Именно поэтому исследователи считают, что соответствующие шаги по сохранению ледников Гималаев необходимо предпринять уже сегодня.

Предполагается, что совершенствование технологий и ранее засекреченные спутниковые снимки с высоким разрешением сегодня позволяют делать прогнозы с хорошей степенью точности. Это в свою очередь позволит исследователям разработать более эффективные шаги для смягчения последствий изменения климата для человечества.

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