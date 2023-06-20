Названа самая большая опасность для астронавтов на Луне: она будет скрываться у них под ногами

Лунная пыль или лунный реголит представляет собой большую опасность, как для астронавтов, так и для будущей лунной космической станции.

Еще в конце 60-х – в начале 70-х годов прошлого века, астронавты, которые побывали на Луне, узнали насколько опасной может быть лунная пыль. Частицы этой пыли имеют неровную, заостренную поверхность, а также очень сильно липнут к скафандрам. Еще более 50 лет назад лунный реголит уже приводил к проблемам с дыханием у космических путешественников и нарушениям в работе приборов на космических кораблях. Эта проблема остается одной из самых важных, которую нужно решить NASA в рамках новой лунной программы Artemis, пишет Inverse.

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Через 2 года на Луну отправится первая пилотируемая миссия с 1972 года, в конце этого десятилетия на орбите вокруг Луны должна быть построена лунная космическая станция Gateway, а также в ближайшем будущем на спутнике Земли должна быть создана постоянная исследовательская база. Эта база станет основой для будущей крупной колонии.

В новой статье, опубликованной в издании Acta Astronautica, ученые из США и Европы, представили свои выводы относительно того, насколько опасной будет лунная пыль для космической станции Gateway и как можно решить эту проблему.

Лунная пыль или лунный реголит представляет собой большую опасность, как для астронавтов, так и для будущей лунной космической станции Фото: NASA

Когда обломки астероидов в виде метеоритов падают на Землю, то благодаря атмосфере, они почти все сгорают. Но на Луне нет такой атмосферы и миллионы лет на ее поверхность падали метеориты, которые образовали огромный слой пыли на ее поверхности – лунный реголит. На Луне нет ветра и не идут дожди, которые могли бы "обработать" частицы пыли, а потому они остались неровными и с заостренными краями. Также взаимодействие с потоками солнечной плазмы привело к тому, что эти частицы стали электростатически заряженным и поэтому прилипают к электрически заряженным поверхностям. То есть они прилипают к скафандрам астронавтов и могут их повредить. Также пыль может попасть внутрь скафандров и привести к проблемам с дыханием, что уже было не раз во время миссий программы "Аполлон". А еще лунный реголит может повредить приборы космических кораблей, что также уже было в прошлом.

По словам ученых, в ближайшем будущем пилотируемые полеты на Луну станут частыми и регулярными, поэтому проблема с лунной пылью является одной из ключевых, которая требует своего решения.

Ученые считают, что лунная пыль будет представлять большую проблему для лунной космической станции Фото: Daily Mail

В частности, ученые считают, что лунная пыль будет представлять большую проблему для лунной космической станции, куда будут возвращаться астронавты с поверхности Луны перед отправкой на Землю. Конечно пыль может повредить и скафандры и вызвать проблемы для здоровья у астронавтов, и с этим также нужно что-то делать. А космическая станция Gateway может не пережить в рабочем состоянии 15-летний срок службы.

На Луне нет атмосферы и миллионы лет на ее поверхность падали метеориты, которые образовали огромный слой пыли на ее поверхности – лунный реголит Фото: NASA

Ученые считают, что NASA нужно учитывать этот факт при проектировании космической станции и особенное внимание обратить на конструкцию шлюза, куда будут прибывать космические корабли с Луны. Поэтому, нужно придумать способ как проводить мероприятия по обеззараживанию как самых астронавтов, так и транспортных средств, прибывающих с Луны. Таким образом можно избежать негативного влияния лунного реголита на космическую станцию. С другой стороны, нужно нацелить новые исследования на то, чтобы найти способ избежать влияния лунной пыли и на самих астронавтов, и на объекты, размещенные на Луне.

Из этого следует вывод, что освоение нашего спутника – это, мягко говоря, очень непростая задача и придется решить немало проблем.

Как уже писал Фокус, астронавты и космические аппараты на Луне могут в будущем заняться поиском признаков жизни на нашем пустынном спутнике. Как показывает новое исследование, микроорганизмы на Луну могли попасть с Земли и прижиться здесь.

Что касается жизни на других планетах, то как уже писал Фокус, ученые считают, что на Венере живые микроорганизмы могут существовать не на ее поверхности, а в атмосфере. И для этого есть свои аргументы.