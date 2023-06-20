Страдает не только "13-е": какие числа месяца имеют крайне плохую репутацию в разных странах

Суеверие относительно числа 13 уходит своими корнями в библейские легенды, в частности историю об Иуде Искариоте, 13-м ученике, который предал Иисуса римским властям. Другие предполагают связь со скандинавской мифологией, ссылаясь на сказку о Локи, который коварно обманул Ходра.

Интересно, что некоторые ученые постулируют еще более ранний генезис этого верования, углубляясь в плейстоценовую эпоху. В этот период древние статуэтки, напоминавшие хтиву Венеру Виллендорфскую, ассоциировались с первобытной богиней-матерью, которая символизировала женскую плодовитость, пишет Grunge.

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Следует отметить, что, несмотря на распространенность суеверий о несчастливом числе 13 в определенных регионах, важно признать, что представление о несчастье, связанное с числом, не является общепринятым во всем мире. Например, Япония имеет свои собственные нумерологические опасения. Тофугу показывает, что число 4, которое произносится как "ши", имеет зловещий оттенок из-за своей омофонии со словом "смерть". Поэтому японцы часто заменяют цифру 4 на "йон", чтобы избежать ее негативных последствий.

В противоположность этому, в Индии, число 13 считается астрологически благоприятным, ассоциируется с творчеством, миром и процветанием. Аналогично, в Италии бремя неудач несет число 17, а не 13. Точное обоснование этой итальянской неприязни к 17 остается неуловимым, но это может быть связано с римским числом XVII. При перестановке эти римские цифры образуют слово VIXI, что означает "я жил" на латинском языке, что в разговорной речи интерпретируется как "я умер".

Даже в наше время итальянцы сохраняют глубокое уважение к суевериям, связанным с числом 17: 17-й день месяца считается "un giorno nero" или черным днем. В этот день часто избегают важных мероприятий, таких как встречи или свадьбы.

Интересно, что итальянские авиалинии могут исключить место номер 17 из схемы размещения пассажиров, а бобслейная трасса в Чезани намеренно обозначает поворот номер 17 как "senza nome", что означает "без имени". Кроме того, известно, что некоторые итальянские отели не имеют номера 17.

Дискуссии о том, имеет ли число какую-то магическую силу, приносящую несчастье, продолжаются до сих пор. Однако неоспоримым является тот факт, что такие верования имеют ощутимое влияние на человеческую психику: за предыдущие 30 лет Италия провела 11 матчей в 17-й день месяца, и только в четырех случаях одержала победу. Хотя это не является неоспоримым доказательством, некоторые игроки и болельщики могут считать это убедительным аргументом в собственном сознании.

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