Без запаха хлорки. Ученые предлагают очищать воду с помощью хищных бактерий

Хлор, известный защитник нашей водопроводной воды, уже давно был назван потенциально опасным для здоровья, но на смену ему может прийти более безопасная альтернатива, согласно новому исследованию.

Исследователи Лундского университета изучили возможность замены хлора безвредными "хищными" бактериями в системах очистки воды. Этот сдвиг, вызванный отказом одного из шведских городов от хлора, предоставил уникальный шанс изучить более безопасную альтернативу дезинфекции воды, пишет New Atlas.

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В 2020 году Варберг, прибрежный город в Швеции, внедрил передовую систему ультрафильтрации, отказавшись от хлора. Ультрафильтрация подобна сверхмощному ситу, которое задерживает микроорганизмы и пропускает воду, защищая питьевую воду, поступающую из местных озер и грунтовых вод. Ученые из Лундского университета воспользовались этой возможностью, чтобы изучить, как это исключение хлора повлияло на микроскопическую экосистему в городской системе водоснабжения.

Идея использования хищных бактерий может показаться сюжетом фантастического фильма, но она прочно укоренилась в науке. Эти бактерии, такие как Bdellovibrio, известны тем, что охотятся на другие вредные бактерии, в том числе устойчивые к антибиотикам. Они дружелюбны к нам, но смертельны для своих бактериальных собратьев.

Стоит отметить, что каждый глоток питьевой воды содержит миллионы бактерий, которые становятся безвредными благодаря тщательной фильтрации, ультрафиолетовой (УФ) дезинфекции и, как правило, обработке хлором. Хлор, часто в виде монохлорамина, действительно является отличным средством для борьбы с бактериями. Однако его способность превращать органические вещества в канцерогенные побочные продукты вызывает серьезные опасения для здоровья, включая повышенный риск развития колоректального рака.

В трубопроводной питьевой воде, в отличие от нашего кишечника, живут как полезные, так и вредные бактерии. Считайте, что это "микробиом" труб. Исследователи приступили к тщательному шестимесячному исследованию, взяв образцы из различных точек водопроводной сети Варберга до и после отказа от хлора. Используя секвенирование ДНК, они определили различных обитателей микробиома этой водопроводной системы, а через год вновь обратились к ним, чтобы проследить за любыми изменениями.

По словам Кэтрин Пол, ведущего автора исследования, картина напоминала "бактериальный буфет", переходящий из рук в руки. Популяции некоторых бактерий сократились, в то время как популяция Bdellovibrio – хищной бактерии-очистителя, выросла. Эта конкретная бактерия, безвредная для нас, оставалась незаметной в предыдущих исследованиях, но теперь показала свой потенциал.

В исследовании делается вывод, что действительно возможно поддерживать безопасную, чистую питьевую воду без использования хлора. Этот альтернативный метод потенциально может предложить более экономичное и энергоэффективное решение для очистки воды. Тем не менее, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как эти обитающие в воде бактерии влияют на наше здоровье.

Хотя УФ-дезинфекция и биофильтры имеют свои плюсы и минусы, данное исследование, безусловно, рисует будущее, в котором хлор может перестать быть необходимостью в борьбе с вредными бактериями в питьевой воде, при условии, что у нас есть надежные стратегии и системы постоянного мониторинга.

Ранее Фокус писал о возможном практическом применении бактерий. Ученые уверяют, что бактериальные гены содержат секрет превращения воздуха в электричество.

А также мы рассказывали о том, что бактерии способны чувствовать голод. Эти организмы выделяют вредные токсины в наш организм, когда они лишены определенных питательных веществ.