Взболтать, но не смешивать. Ученые обнаружили, что ураганы заставляют океаны прогреваться все глубже

Разрушения от штормов могут оставаться заметными на суше годами, а порой и десятилетиями. Но они также оставляют "шрамы" на теле океанов.

Когда ураган обрушивается на сушу, разрушения могут оставаться заметными еще долгие годы, а то и десятилетия. Однако они касаются не только суши, в новом исследовании ученые также обнаружили, что ураганы оказывают куда большее воздействие на океаны, чем предполагалось ранее, пишет Science Alert.

Исследователи предполагают, что мощные ураганы способны не просто взбалтывать воду на поверхности, но и могут отводить тепло глубоко в океан. В результате чего она может удерживаться в его "недрах" долгие годы и в конечном итоге, затрагивать регионы, расположенные далеко от эпицентра шторма.

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Тепло является ключевым компонентом в этой истории. Ученым уже известно, что ураганы черпают свою энергию из теплых температур поверхности моря. Именно это тепло позволяет влажному воздуху у поверхности океана подниматься, словно воздушный шар, и образовывать облака на высоте выше Эвереста. Этим обусловлено то, что ураганы, как правило, образуются в тропических регионах.

В новом исследовании доктор философии и кандидат в области физической океанографии Калифорнийского университета Ноэль Гутьеррес Брисуэлла и адъюнкт-профессор климатологии из Университета Брандейса Салли Урне, обнаружили, что в конечном итоге ураганы также помогают нагревать океан. Все это в конечном итоге повышает его способность поглощать и накапливать тепло. Теперь исследователи полагают, что это можно использовать в борьбе с изменениями климата.

Как ураганы черпают энергию из тепла океана Фото: wikimedia

Исследование показывает, что когда ураганы смешивают тепло с водами океана, оно не просто всплывает в одном и том же месте. Фактически подводные волны, создаваемые штормом, отталкивают это тепло примерно в 4 раза глубже, чем при простом смешивании. В результате тепло перемещается на глубину, где и удерживается далеко от поверхности.

Далее в игру вступают глубоководные течения, которые способны перенести тепло на тысячи километров от начальной точки. Например, ураган, прошедший через западную часть Тихого океана и обрушился на Филиппины, в конечном итоге способен обеспечить теплой водой побережье Эквадора. И самое интересное, что это произойдет лишь спустя годы.

Исследование началось осенью 2018 года. Тогда исследователи два месяца провели на борту исследовательского судна "Томас Томпсон". В результате им удалось записать, как Филиппинское море реагирует на изменение погодных условий.

В первой половине эксперимента небо было ясным, а ветер спокойным. Вторую половину эксперимента ознаменовали три крупных тайфуна, которые всколыхнули океан. Это позволило исследователям сравнить движение океана с участием штормов и без них. В частности, исследователи стремились узнать, как турбулентность под поверхностью помогает передавать тепло в глубины океана.

Для измерения турбулентности ученые использовали профилограф микроструктуры — прибор, который свободно падает на глубину около 300 метров и использует зонд для измерения турбулентности движения воды.

Что происходит во время урагана

До начала шторма температура на поверхности тропического океана составляет около 27 градусов по Цельсию. Этот теплый слой постоянно нагревается солнцем и опускается приблизительно на 50 метров. Однако под ним находятся более холодные слои. Эта разница температур удерживает слои разделенными и они почти не влияют друг на друга. Простыми словами, это похоже на слои масла и уксуса в одном стакане.

Когда ураган проносится над тропическим океаном, его сильные ветры способны стереть эту граничу между слоями воды, будто кто-то накрыл стакан с уксусом и маслом и хорошенько взболтал. Это приводит к снижению температуры воды на поверхности, что позволяет океану более эффективно поглощать тепло.

Десятилетиями ученые спорили о том, способны ли ураганы перекачивать тепло достаточно глубоко в океаны, где бы оно могло оставаться годами. Результаты нового исследования, похоже, поставили точку в этом многолетнем споре — подводные волны переносят тепло примерно в 4 раза глубже в океан, чем обычное перемешивание во время урагана. Важно понимать, что эти волны создаются ураганами и, похоже, весьма эффективны в транспортировке тепло на достаточную глубину, чтобы оно не так легко возвращалось в атмосферу Земли.

Жара в глубоком океане

Как только это тепло подхватывается крупномасштабными глубоководными океанскими течениями, оно может быть доставлено в самые отдаленные уголки океана. Например, тепло, изучаемое исследователями в Филиппинском море, могло попасть на побережье Эквадора или Калифорнии.

Ученые отмечают, что как только тепло снова приблизится к поверхности, оно может согреть местный климат и повлиять на экосистемы. Исследователи также отмечают, что избыточное тепло от ураганов может оставаться в океане десятилетиями и более, все это время не возвращаясь на поверхность. И на самом деле это оказывает смягчающий эффект на изменения климата.

Теперь исследователи полагают, что в дальнейшем ураганы можно использовать для замедления потепления атмосферы Земли, чтобы удерживать больше тепла в океане.

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