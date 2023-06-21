Нож в спину. Похудению и удержанию веса может мешать наш собственный мозг

Ученые нашли проблему в том, как мозг людей с ожирением реагирует на еду.

Проведенное недавно исследование говорит о том, что мешать похудению может наш собственный мозг, пишет GMA.

Не секрет, что многим людям, страдающим ожирением, достаточно сложно сбрасывать свой вес. Новое же исследование подтверждает, что для эффективного похудения и удержания веса нужна не только сила воли и физические нагрузки. В этом процессе задействован также и наш мозг, а точнее то, как он реагирует на еду.

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Свежее исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism и показало, что мозг может по-разному реагировать на питательные вещества у людей с ожирением, даже после того как им удалось сбросить этот лишний вес.

Ученые взяли данные 60 участников старше 40 лет, где у одной половины было диагностировано ожирение, а у другой – нет.

В рамках эксперимента участникам вводили разные растворы с глюкозой, липидами или водой прямиком в желудки, чтобы понять, как их мозг будет реагировать на питательные вещества. Реакцию их мозга измеряли при помощи МРТ на протяжении 30 минут после введения питательного раствора. Также измерялся уровень гормонов в крови людей и показатели голода.

Результаты исследования показали, что группа без ожирения демонстрировала активацию центров вознаграждения в мозге в ответ на получаемые питательные вещества. Наоборот обстояли дела у участников с ожирением, у которых эти области мозга не активировались после принятия питательных веществ.

Результат в группе с ожирением не изменялся даже спустя три месяца, когда участники группы потеряли 10% своего веса, сидя на диете.

Эксперты предполагают, что именно отсутствие реакции мозга на вознаграждение и может приводить к перееданию и вредным пищевым привычкам, которые в свою очередь, приводят к увеличению веса.

"Наше исследование доказывает, что на набор веса влияют не только биологические причины, но и процессы, которые происходят в нашем мозге", — говорит специалист по лечению ожирения Дженнифер Эштон.

Но ученые отмечают, что исследование было проведено среди относительно небольшого числа участников старше 40 лет. Поэтому полученные данные нельзя применять к более молодому населению. Также в эксперименте использовалась трубка для кормления, что не имитирует того, как на самом деле питается большинство людей, или выбор продуктов, от чего может зависеть и реакция мозга.