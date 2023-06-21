Геологи нашли самую древнюю воду на Земле, возрастом более 2 млрд лет: какова она на вкус

Исследователи обнаружили жидкость во время исследования канадской шахты на глубине около 3 километров — вкус воды весьма удивил ученых.

Возраст Земли насчитывает 4,6 миллиарда лет — за это время наша планета пережила множество климатических изменений и эволюционных витков, и мы до сих пор стремимся заглянуть в ее прошлое, чтобы узнать больше о планете, которая стала человечеству домом, пишет IFLScience.

Еще в 2016 году геологи изучали заброшенную канадскую шахту и сделали удивительное открытие. На глубине около 3 километров они обнаружили проточную воду — анализ образцов показал, что она является самой древней водой на Земле, а ее возраст насчитывает от 1,5 до 2,64 миллиарда лет.

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Все это время она были изолированной, что, возможно, и позволило ей сохраниться в своем первозданном виде. По словам автора исследования, профессора Барбары Шервуд Лоллар, они с коллегами также обнаружили следы, указывающие на то, что в этой воде некогда присутствовала жизнь.

Во-первых, сульфат в воде сохранил "отпечаток", указывающий на присутствие в ней жизни. Во-вторых, этот сигнал, который они обнаружили, должен был быть произведен микробиологией. В-третьих, он должен был быть получен в течение достаточно длительного периода с точки зрения геологии.

По словам Шервуд Лоллар, дело в том, что микробы, производящие эту сигнатуру, не могли сделать этого в течение суток — им потребовалось значительно больше времени. Исследователи предполагают, что микробы тысячелетиями выживали, используя субстраты, произведенные радиацией.

Отметим, что сульфат в самой древней воде в мире — не то же самое, что и современный сульфат из поверхностных вод, стекающих вниз. Исследователи обнаружили, что этот сульфат образуется в результате реакции между водой и горной породой. По словам соавтора исследования, доцента кафедры наук о Земле и атмосфере в Университете Альберты, Лонга Ли, это свидетельствует о том, что реакция должна была происходить естественным образом и, по сути, может продолжаться до тех пор, пока воды и камень будут находиться в контакте — потенциально это может длиться миллиарды лет.

Это открытие сыграло важную роль в науке, однако также дало представление о том, какова на вкус самая древняя вода на Земле. Забегая наперед, это вовсе не то, что мы могли бы предотвратить. По словам Шервуд Лоллар, которая и попробовала самую древнюю воду на планете на вкус, она предполагала, что жидкость будет иметь соленый вкус. Реальность оказалась такова, что вода была чрезвычайно "соленой и горькой", на самом деле, в разы "солонее, чем морская вода". Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что ей уже около 2 миллиардов лет.

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