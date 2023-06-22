Больше никакой тошноты по утрам: ученые выяснили как лечить утреннее недомогание у беременных

Исследователи нашли ген, ответственный за утреннюю тошноту, а также поняли, как снизить побочный эффект.

Ученые смогли добиться значительного прогресса в выяснении причины утренней тошноты во время беременности, пишет Wion.

Результаты свежего исследования показали, что виновником "торжества" все это время был гормон под названием GDF15. Именно благодаря ему почти две трети беременных женщин в течение дня страдают от тошноты или рвоты разной степени тяжести.

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Эксперты подчеркивают, что тяжелые формы утреннего недомогания во время беременности несут с собой такие риски, как потеря веса и обезвоживания, что подвергает опасности не только будущую мать, но и ребенка.

Впервые гормон GDF15 был обнаружен в конце 1990-х годов. Намного позже в 2017 году ученые пришли к выводу, что именно этот гормон вызывает тошноту и рвоту, а исследование Кембриджского университета показало уровень гормона, при котором возникают побочные эффекты.

Теперь же команда ученых из Университета Южной Калифорнии выяснили, что некоторые вариации генов, связанных с GDF15 могут повышать вероятность тяжелой формы утренней тошноты.

В рамках исследования удалось подтвердить, что высокий уровень GDF15 у беременных женщин приводит к тяжелой форме утреннего недомогания. Но это далеко не главное, что удалось выяснить экспертам. Их исследование показало, что женщины с более высоким уровнем GDF15 в крови до зачатия были менее склонны к тяжелой форме утреннего недомогания во время беременности.

Открытие дает возможность снижать риск тяжелых форм утренней тошноты во время беременности за счет повышения уровня гормона GDF15 у женщин еще до зачатия. Таким образом, может быть найдено эффективное решение проблемы, которое ученые искали на протяжении последних десятилетий.

"Терапия, которая бы безопасно повышала уровень GDF15 до беременности, могла бы стать полезной для предотвращения тяжелой формы утреннего недомогания", — говорится в исследовании.

Еще в 1950-х годах для лечения утренней тошноты активно использовался препарат GDF15 до беременности, после его связали с некоторыми серьезными врожденными заболеваниями у детей.

"После трагедии с талидомидом опасения по поводу безопасности, по совершенно понятным причинам, очень сильно влияли на разработку новых методов лечения. Но результаты нового исследования показали безопасный путь для терапии", — говорит Сумона Саха из Университета Висконсин-Мэдисон.