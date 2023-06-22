Не верьте кукушкам. Изменения климата сбивают внутренние часы птиц-"предсказательниц"

Исследователи обнаружили, что внутренние циклы пернатых не могут приспособиться к климатическим изменениям и более раннему приходу весны.

Кукушки проводят зиму в Центральной Африке, а затем отправляются на север в Западную Европу, чтобы известить о приходе весны. Однако исследователи считают, что их внутренние циклы тепла, которые определяют старт миграции, не могут приспособиться к тому факту, что весна теперь наступает раньше, пишет Daily Mail.

По словам ведущего автора исследования, доктора Криса Хьюсона из Британского треста орнитологов (BTO), считается, что многие виды птиц способны настроить свои внутренние часы, чтобы опередить свое прибытие и быстрее покинуть места зимовки. Но, увы, это не касается британской популяции кукушек. В результате они достигают европейских нерестилищ не синхронно с пиковой доступностью мохнатых гусениц, которые являются основой их рациона. Исследователи опасаются, что это может иметь значение для выживания всей популяции.

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Большинство видов, размножающихся в Европе и зимующих в африканских странах к югу от Сахары, смогли внести необходимые коррективы в свое поведение. Теперь они прибывают в места размножения раньше, что позволяет им приспособиться к изменениям климата.

Однако исследования также показывают, что некоторые перелетные птицы, которые не способны изменить даты своего прибытия, увы, сталкиваются с существенным сокращением популяции. В новом исследовании доктор Хьюсон с коллегами использовали данные проекта BTO по отслеживанию кукушек, чтобы понять, почему эти птицы столь уязвимы перед изменениями климата планеты.

Как правило, мигрирующие в Великобританию кукушки покидают места своей зимовки в тропических лесах в конце февраля. Около месяца они "наращивают жирок" в Западной Африке, чтобы подготовиться к труднейшему безостановочному переходу через Сахару.

В исследовании ученые изучили данные о 87 кукушках, помеченных еще в 2011 году. Результаты показывают, что птицы ожидают пика беспозвоночной добычи, который ежегодно наступает с сезоном дождей. Несмотря на то, что время наступления этого "пира" остается неизменным, в Европе весна теперь наступает раньше.

В результате это привело к несоответствию времени прибытия пернатых и максимальной доступностью гусениц и цикад, на которых кукушки полагаются в качестве главного источника пищи. Исследователи также обнаружили, что птицы, не способные изменить свои биологические часы и время пребывания в места размножения, умирают быстрее, чем те, которым это удалось.

По словам доктора Хьюсона, они с коллегами пришли к выводу, что кукушки подвергаются большему риску смерти, поскольку им так и не удается приспособиться к изменениям климата.

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