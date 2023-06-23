Неверный прогноз. Глобальные экосистемы Земли разрушатся, и это произойдет на десятилетия раньше

Исследователи пришли к выводу, что более 20% различных типов экосистем находятся под угрозой полного исчезновения или превращения в нечто иное.

Последние десятилетия исследователи то и дело предупреждают — уже к середине столетия мир безвозвратно изменится, если человечеству не удастся снизить потребление ископаемого топлива и парниковых газов. Более ранние отчеты ученых показывают, что под угрозой также окажутся и глобальные экосистемы Земли, но теперь прогнозы стали еще более пессимистичными, пишет Science Alert.

Исследователи зафиксировали "сдвиги режима" в более 20% различных типах экосистем, где переломные моменты уже были пройдены, теперь они находятся под угрозой вымирания или превращения в нечто совсем другое.

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Ученые полагают, что эти коллапсы на самом деле могут произойти раньше, чем предполагали ученые. Известно, что человечество уже оказывает сильнейшее давление на экосистемы сразу несколькими способами, которые также называются стрессами. Опасность заключается в том, что если эти стрессы объединить с увеличением экстремальных погодных условий, вызванных климатом, дата пересечения этих переломных моментов может сдвинуться на рекордные 80%.

Все это означает, что коллапс экосистемы, которого человечество планировало избежать до конца столетия, может наступить уже в ближайшие несколько десятилетий. Увы, именно к такому мрачному прогнозу пришло новое исследование ученых из Саутгемптонского и Бангорского университетов.

Исследователи пришли к выводу, что на состояние глобальных экосистем Земли влияет сразу несколько факторов, в том числе:

рост численности населения;

повышение экономического спроса;

концентрация парниковых газов;

количество экстремальных климатических явлений.

Ученые отмечают, что наиболее тревожным выглядит "эффект домино", который может обрушиться на глобальную экосистему планеты в целом. Дело в том, что экстремальные климатические явления будут увеличивать стресс для определенных экосистем, последние перенесут их на другие и так далее. В результате нас может ждать сценарий "экологической обреченной петли" с катастрофическими последствиями.

Сколько осталось времени

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, какой стресс могут выдержать экосистемы, прежде чем безвозвратно рухнут. Для этого ученые использовали компьютерное моделирование, позволяющее спрогнозировать, как экосистема будет работать в будущем и как она будет реагировать на изменение тех или иных обстоятельств.

Для этого ученые использовали две общие экологические модели, представляющие леса и качество воды, и две конкретные модели — рыболовство в лагуне Чилика в восточной индийском штате Одиша и остров Пасхи в Тихом океане. Обе последние моменты явно включают взаимодействие между природной средой и деятельностью человека.

Ученые обнаружили, что когда экосистема больше не способна поглощать стрессы, она буквально проходит точку невозврата, то есть, наступает переломный момент и она разрушается. Например, в Чилике это происходит, когда рыбаки увеличивают вылов молодой рыбы во время дефицита.

В ходе исследования было использовано программное обеспечение, с помощью которого ученые смоделировали более 70 000 различных симуляций. Результаты свидетельствуют о том, что во всех четырех моделях сочетание стресса и экстремальных событий приблизило "час Х" на 30-80%. Простыми словами, глобальная экосистема, которая предположительно могла рухнуть в 2090-х годах, на самом деле достигнет краха уже к 2030-м годам.

Исследователи также отмечают, что около 15% разрушений экосистем в моделях произошло в результате новых стрессов и экстремальных климатических явлений, в то время как основной стресс оставался постоянным.

Спасения нет

Результаты предыдущих исследований давали некую надежду: преодоление переломных моментов в крупных экосистемах якобы приведет к ощутимым издержкам лишь во второй половине столетия. Однако новые результаты ясно дают понять, что этот сценарий, видимо, произойдет значительно раньше.

Ученые обнаружили, сила с которой применяется стресс, жизненно важна для понимания коллапса системы, что, вероятно, имеет отношение и к неэкологическим системам. Именно поэтому исследователи полагают, что человечеству важно понимать — у нас на самом деле осталось намного меньше времени на решение экологических проблем, чем мы могли бы предположить ранее.

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