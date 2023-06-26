Кровососы подводного мира. В сердцах акул находят жутких паразитов, неизвестно как туда попавших (видео)

Исследователи обнаружили курносых угрей в телах акул, которые удобно располагаются в их сердцах и устраивают кровавую трапезу.

Океан удивительное место, хранящее в себе множество еще неразгаданных тайн. Казалось бы, акулы находятся на верхушке пищевой подводной цепи, однако даже этим чрезвычайно умным и опасным хищникам там не безопасно, пишет Science Alert.

Время от времени ученые обнаруживают в сердцах и других органах акул курносых угрей (Simenchelys parasitica), которые не считаются паразитами, но, вероятно, могут ими быть. Например, в одном случае, зарегистрированном в 1997 году, ученые обнаружили крупную короткоперую акулу-мако. Ее тело было вскрыто и исследователи обнаружили в сердце акулы двух угрей, которые устроили там кровавый пир. Спустя 10 лет, в 2007 году, ученые изучили тело мертвой острозубой песчаной акулы (Odontaspis ferox) — курносые угри также были обнаружены в ее сердце, полости тела и мышцах.

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Удивительным в этой истории кажется то, что курносые угри являются единственными представителями своего вида и вовсе не обязательно должны быть паразитами. Дело в том, что они вполне спокойно и счастливо могут жить в открытом океане и питаться остатками мертвых морских животных. Однако теперь исследователи полагают, что они также любят забираться в тела акул и высасывать кровь из их сердец.

До 1992 года ученым не было известно ничего о том, что курносые угри паразитируют на акулах. Пока со дна западной части Северной Атлантики не был поднят мертвый самец акулы-мако. Исследователи отмечают, что самец был зацеплен крючком, а когда его подняли на борт, он был уже мертв. Изменение цвета акулы свидетельствует о том, что самец достаточно долгое время провел на илистом морском дне.

Известно, что это была достаточно крупная особь — вес самца составил почти 400 килограммов. Его тело было помещено в холодную камеру, а на следующий день препарировано, чтобы понять, что пслужило причиной смерти.

Более крупный из двух угрей, найденный в сердце акулы Фото: Caira et al., Environ. Biol. Fishes, 1997

Вскрытием акулы занимались биологи Джанин Кайра из Коннектикутского университета и Нэнси Колер из Северо-восточного научного центра рыболовства. Когда они вскрыли тело самца, внутри их ждал сюрприз — нечто, похожее на яйцо из Киндер-сюрприза. В последствии "сюрприз" оказался ничем иным, как двумя пухлыми и блестящими молодыми самками курносого угря длинной 21 и 24 сантиметра. Обе они были уже мертвы, однако до того, как были подняты со дня океана и заморожены, вероятно. Оставались в целости и сохранности. Более того, ученые также обнаружили свидетельства того, что какое-то время самки устраивали пир в сердце акулы.

По словам Кайры, они с коллегами обнаружили, что желудки угрей были наполнены сгустками крови, при этом содержимого кишечника (паразитов или пищи) ни у одного из них обнаружено не было. Исследователи также обнаружили другие следы пребывания паразитов — сердце акулы было повреждено. Однако тогда ученые так и не смогли понять, каким образом угри оказались в сердце акулы — никаких явных признаков проникновения не было обнаружено.

Исследователи предположили, что угри могли попасть в тело самца, когда он попался на крючок и умер. Ученые полагают, что курносые угри пробрались в его сердце либо перед самой смертью, либо после нее. Предположительно, они зарылись в области жабр или горла, затем попали в кровеносную систему, а уже оттуда — в сердце. В какой-то момент этого процесса угри, вероятно, поглотили кровь.

Еще более загадочным кажется случай с острозубой песчаной акулой. Подробности этого случая были опубликованы в статье 2007 года. В тексте говорится, что самка акулы длиной около 3,7 метров была найдена мертвой в океане недалеко от Фуэртевентуры на Канарских островах. Исследователи изучили ее тело и обнаружили в ее сердце, полости тела и прилегающей спинной мускулатуре курносых угрей.

По словам автора исследования 2007 года, биолога по акулам Яна Фергюссона, предположительно самка акулы была взрослой, однако у нее полностью отсутствовали яичники. Исследователи до сих пор не знают, выродились ли они естественным образом или были съедены угрями. Вероятной причиной смерти акулы также называют угрей, поскольку никаких других очевидных причин исследователи так и не смогли обнаружить.

Отметим, что два случая вовсе не являются тенденцией, однако исследователи полагают, что угри, похоже, питаются мертвыми акулами. Например, на туше кита у берегов Японии ученые обнаружили, что курносые угри составляют более половины всех наблюдаемых животных. Но исследователи считают, что потребуется больше дополнительных исследований, чтобы понять, как курносым угрям удается жить, пусть даже недолго, внутри другого организма.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели удивительное поведение китовой акулы на дне океана.