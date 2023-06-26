В 100 раз быстрее. Ученые считают, что Земля сформировалась очень быстро из крохотных камушков

Новая теория исследователей предполагает, что формирование нашей планеты заняло всего один миллион лет.

Классическая теория формирования планет земной группы включает фазу гигантских столкновений между "эмбрионами" в течение 50-100 миллионов лет. В результате до недавнего времени исследователи полагали, что формирование нашей планеты длилось около 100 миллионов лет, пишет Tech Explorist.

Еще одной не менее распространенной теорией является теория о том, что вода была доставлена на нашу планету в результате случайных столкновений с астероидами, например, кометами, которые были богаты водой. Однако новое исследование ученых из Копенгагенского университета полностью опровергает эти теории.

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Результаты исследования предполагают, что попадание воды на нашу планету вовсе не было случайностью. Научные данные свидетельствуют о том, что Земля образовалась в результате чрезвычайно быстрого накопления крошечных камешков миллиметрового размера.

Итак, новая теория исследователей предполагает, что на формирование нашей планеты потребовался всего один миллион лет, а вовсе не 100, как утверждалось ранее. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что вода на Земле возникала в результате формирования планеты. По словам соавтора исследования, доцента Мартина Шиллера, они с коллегами обнаружили, что наша планета сформировалась значительно быстрее, а присутствие воды является вполне ожидаемым результатом этого процесса. Теперь ученые считают, что эта информация играет решающее значение, поскольку она также предоставляет информацию о других планетах, расположенных за пределами нашей Солнечной системы.

Пригодность для жизни характеризуется способностью планеты иметь на поверхности необходимые ингредиенты для развития жизни. Одним из ключевых компонентов без преувеличения считается вода. Предыдущая теория предполагала, что планеты формируются в течение 100 миллионов лет в результате постоянного столкновения тел, которые постепенно увеличивают их размеры. В этом случае Земле в действительности потребовалась бы некоторая форма случайного возникновения воды. И это могло бы произойти, например, в результате столкновения с кометой, представляющей собой ледяное тело.

По словам Шиллера, если наша планета в действительности сформировалась так, но нам чрезвычайно повезло, что на Земле есть воды. Однако это также означает, что шансы на то, что на планетах за пределами Солнечной системы есть вода, чрезвычайно малы.

Авторы исследования предполагают альтернативную теорию создания Земли. По словам автора исследования, кандидата наук Исаака Оньетта, планеты расширялись по диску вокруг молодого Солнца, а сам диск был покрыт микроскопической пылью. Как только планета достигала определенного размера, она фактически начинает функционировать как пылесос, быстро втягивая всю эту пыль. В результате уже через несколько миллионов лет она вполне способна стать размером с нашу планету.

Исследователи полагают, что это всасывание крохотных камушков не только сыграло жизненно важную роль в формировании Земли, но и обеспечило доставку на нашу планету столь необходимой для жизни воды. Оньетт отмечает, что диск также содержит множество ледяных частиц, а поскольку эффект пылесоса втягивает пыль, он также захватил бы и ледяные частицы.

Таким образом ученые полагают, что этот процесс всасывания фактически поспособствовал присутствию воды уже на этапе формирования Земли, а вовсе не зависел от случайного события, доставившего воду на нашу планету спустя 100 миллионов лет.

Теперь исследователи полагают, что данные свидетельствуют о том, что вода с большей вероятностью будет присутствовать на других планетах за пределами нашей Солнечной системы. По сути, эта теория предполагает, что каждый раз, когда формируется планета, подобная нашей, на ней непременно будет вода. Если вы отправитесь в другую планетную систему, где есть планета, вращающаяся вокруг звезды размером с Солнце, на планете должна быть вода, если она находится на правильном расстоянии.

Ранее Фокус писал о том, сколько лет нашей Земле: ученые утверждают, что ответ не такой очевидный, как кажется.