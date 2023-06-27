"Как дела, волчонок?": волки узнают человеческие голоса не хуже собак

Недавнее исследование доказало, что волки, как и собаки, обладают способностью распознавать и реагировать на человеческие голоса, особенно на те, которые им знакомы. Это открытие углубляет наше понимание процесса одомашнивания собак и межвидовой динамики.

Хотя многие животные могут различать свой собственный вид и узнавать знакомых особей с помощью различных признаков, таких как вид, запах или звук, способность различать представителей других видов встречается относительно редко. Однако эта способность, известная как гетероспецифическая дискриминация, имеет несколько эволюционных преимуществ, включая распознавание сигналов тревоги от других видов и идентификацию конкретных особей в смешанных сообществах, пишет IFLScience.

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Предыдущие исследования гетероспецифической дискриминации в основном сосредотачивались на домашних животных, таких как собаки. Собаки демонстрируют незаурядную способность не только различать различные человеческие голоса, но и определять пол, эмоциональное состояние и голосовые характеристики.

Учитывая связь между серыми волками (Canis lupus) и домашними собаками, группа исследователей решила выяснить, обладают ли волки способностью распознавать человеческие голоса.

Холли Рут-Гаттеридж, соавтор исследования из Университета Линкольна, объяснила, что давняя теория предполагает, что собаки приобрели способность различать человеческие голоса в результате селекции. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи обратили свое внимание на волков, поскольку в их случае не происходило никакого направленного человеком отбора.

Для проведения исследования Рут-Хаттеридж и ее коллеги провели эксперименты с участием 24 серых волков, которых содержали в пяти различных зоопарках и парках дикой природы в Испании. Среди подопытных были как самцы, так и самки волков в возрасте от одного до 13 лет. Все волки родились и выросли в неволе, акклиматизировались к присутствию людей, в частности их смотрителей, которые регулярно взаимодействовали с животными и давали им вознаграждение.

Исследователи использовали эксперименты с воспроизведением, в которых динамики были настроены так, чтобы выдавать голоса различных незнакомых людей, что произносили определенные фразы. Волки быстро привыкали к этим незнакомым голосам, теряя к ним интерес, поскольку те не имели к ним никакого отношения. Впоследствии исследователи включали записи голосов их смотрителей, которые произносили фразы вроде "Привет, как дела, волчата?" или "Привет, малыши, доброе утро, как дела?".

Подобно тому, как домашние собаки реагируют на своих хозяев, волки показывали жесты узнавания и направляли свое внимание на тех, кто говорил. Чтобы убедиться, что такая реакция не была случайной, исследователи повторно воспроизвели голоса незнакомых людей, в результате чего животные снова потеряли интерес.

Чтобы исключить возможность случайного узнавания или специфической ассоциации с определенной фразой, команда далее воспроизводила записи, на которых смотрители говорили случайные фразы, а не знакомые. Примечательно, что волки продолжали реагировать на конкретные голоса, а не на содержание фраз.

Рут-Хаттеридж объяснила: "Вероятнее всего, многие виды слушают нас и узнают нас как личностей". Это открытие свидетельствует о том, что животные могут участвовать в большем количестве межвидовых взаимодействий, чем предполагалось ранее.

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