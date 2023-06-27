Ученые рассказали, почему владельцам собак следует убирать фекалии с улиц: и дело не в эстетике

Исследователи предупреждают, что экскременты питомцев разбросанные на газонах, могут быть гораздо опаснее, чем мы могли бы предположить.

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда обычная прогулка может быть омрачена самым неприятным образом — мы случайно вступаем в оставленные на газоне или тротуаре собачьи экскременты. С началом пандемии коронавируса ситуация лишь усугубилась — количество владельцев собак значительно увеличилось, а ситуация с выгулом, похоже, лишь ухудшилась, пишет Science Alert.

Исследователи предупреждают, что эта тенденция на самом деле может быть намного опаснее, чем владельцы собак могли бы предположить. И дело тут вовсе не в эстетике — вступить в фекалии действительно неприятно, однако ситуация намного серьезнее.

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Дело в том, что собачий кал связан с болезнями, загрязнением окружающей среды и устойчивостью к антибиотикам. Исследователи предупреждают, что собачьи экскременты могут содержать микроорганизмы, которые вызывают у людей заболевания, например:

сальмонелла;

кишечная палочка;

лямблии;

внутренние паразиты.

Результаты исследований также свидетельствуют о том, что собачий кал может быть потенциальным резервуаром для устойчивых к антибиотикам бактерий. Простыми словами, взаимодействие с собачьим калом может обернуться для человека развитием бактериальных инфекций, которые трудно вылечить.

По словам научного сотрудника Сиднейского университета Мелиссы Старлинг, результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что собачьи фекалии, смытые в ливневую воду, вносят значительный вклад в загрязнение воды. Старлинг отмечает, что они с коллегами обеспокоены, ведь несмотря на всю актуальность данной темы, она едва ли привлекла должное внимание исследователей.

В новом исследовании ученые из Сиднейского университета сосредоточились на том, чтобы узнать, где собачьи фекалии обнаруживаются в общественных местах. Статистика свидетельствует о том, что самыми "опасными минными полями" считаются парки, где собак не редко отпускают с поводка, а также районах, близких к автостоянкам.

В более раннем исследовании британские ученые обнаружили, то, как люди выгуливают собак и традиционно используют территорию может быть важным фактором. Например, результаты исследования показывают, что наличие мусорных баков, морфология пути, видимость и расположение пути фактически являются ключевыми факторами, определяющими появление собачьих фекалий. Тогда исследователи также обнаружили, что большинство владельцев собак все же поступают правильно, однако некоторые из них "слишком горды", чтобы убрать за питомцем.

Старлинг также отмечает, что лучший способ избавиться от собачьего кала — выбросить его в мусорное ведро. Компостирование потребует высоких температур, чтобы нейтрализовать вредные вещества, но исследователи считают, домашние компосты едва ли станут достаточно горячими. А закапывание собачьего кали лишь приведет к тому, что вредные микроорганизмы будут накапливаться в почве.

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