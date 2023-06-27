Реликвия времен Калигулы. В озере Неми нашли часть неизвестной ранее статуи

В глубинах озера Неми, расположенного в итальянском регионе Лацио, недавно нашли каменную голову. Эта интригующая находка вызвала предположение, что она может быть связана с кораблями озера Неми.

Корабли озера Неми, колоссальные суда, построенные в 1 веке нашей эры во времена правления римского императора Калигулы, издавна очаровывали ученых и историков. Хотя точное назначение этих судов остается предметом догадок, некоторые считают, что они служили экстравагантными плавучими дворцами, тогда как другие предполагают потенциальное религиозное значение из-за священного характера озера, пишет HeritageDaily.

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Местные рыбаки знали о существовании этих затонувших кораблей в течение многих лет, но только в 1446 году кардинал Просперо Колонна и Леон Баттиста Альберти инициировали первое расследование.

В то время затонувшие корабли находились на значительной глубине — 18,3 метра, что делало попытки их спасения практически невозможными. К сожалению, усилия Колонна и Альберти по подъему кораблей нанесли значительный ущерб сохранившейся древесине.

В 1927 году по приказу Бенито Муссолини, итальянского диктатора, было принято решение осушить озеро Неми, чтобы обнаружить затонувшие корабли. Однако возникли осложнения из-за извержения грязи и проседания дна озера, что препятствовало полному восстановлению кораблей до 1932 года.

Первое судно, получившее меткое название Prima nave, имело невероятную длину 70 метров и ширину, или балку, 20 метров. Второй корабль, Seconda nave, превосходил своего предшественника: его длина составляла 73 метра, а ширина — 24 метра.

Оба корабля тщательно защищали слои краски и просмоленной шерсти на верхней части бревен. Их величие подчеркивали изысканные украшения, такие как мрамор, мозаика и позолоченная медная черепица на крыше.

По словам Светония, известного римского историка, корабли имели удивительный набор удобств, включая десять рядов весел и щедро украшенные кормы, сверкавшие драгоценными камнями. Эти роскошные суда оборудовали просторными ваннами, галереями и салонами, и даже содержали невероятное количество виноградных лоз и фруктовых деревьев.

К сожалению, во время бурных событий Второй мировой войны в 1944 году музей, где хранились корабли озера Неми, стал жертвой артиллерийского обстрела союзников, которые целились в соседний немецкий артиллерийский пост. Пожар, начавшийся в результате обстрела, опустошил музей и уничтожил корабли, оставив лишь несколько обугленных остатков древесины и бронзовые изделия.

Что касается недавно найденной каменной головы, то исследования все еще находятся на начальной стадии. По предварительным оценкам, она может происходить из 1 века нашей эры, что совпадает с периодом правления Калигулы.

Городской совет Неми немедленно проинформировал соответствующие органы власти, чтобы с помощью их экспертизы определить подлинность и значение этого потенциально бесценного артефакта.

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