Любовь на глубине 4 км. Как в 2001 году пара обменялась обетами на палубе "Титаника"

В последние недели появилось сообщение, которое привлекло внимание многих: эксклюзивная возможность посетить "Титаник" зарезервирована для немногих привилегированных людей, имеющих значительное состояние. Однако несмотря на трагичность этой истории, известно и о других со счастливым концом.

Многочисленные морские затонувшие корабли, в частности затонувшие военные суда в территориальных водах США, остаются строго закрытыми для бесстрашных исследователей, любознательных туристов и лиц, стремящихся ограбить их сокровища. Однако "Титаник", лежащий в бескрайних просторах международных вод, находится под защитой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и двустороннего договора между Соединенными Штатами и Великобританией. Это международное соглашение служит благородной цели сохранения остатков "Титаника" и предотвращения любых попыток разграбления, пишет IFLScience.

Тем не менее определенные лица, обладающие необходимыми ресурсами, получили разрешение на спуск в водные глубины и исследование призрачного корпуса "Титаника". Такие лица обязаны покупать пропуски, которые предоставляют им доступ к судну. Интересно, что только RMS Titanic Inc. имеет эксклюзивные юридические полномочия на спасение артефактов из обломков судна.

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Погрузиться в этот потусторонний мир морских легенд было привилегией лишь для немногих избранных. Среди них были Дэвид Лейбовиц и Кимберли Миллер, пара из Нью-Йорка, которые отправились в необычайное путешествие, спустившись на потрясающее расстояние в 4 километра под поверхность океана, чтобы обменяться клятвами на вершине старинной палубы "Титаника". Их невероятный подвиг стал возможным благодаря победе в конкурсе, организованном известной дайвинг-компанией Subsea Explorer.

В присутствии капитана Рона Уорвика пара торжественно закрепила свой союз на борту научно-исследовательского судна "Академик Келдыш". Необычные обстоятельства события требовали определенных мер предосторожности, например, пара стояла на согнутых коленях на протяжении всей церемонии, надев огнеупорную одежду для их безопасности и сохранения ограниченного пространства.

Однако их беспрецедентное объединение среди исторических остатков "Титаника" не обошлось без споров. Брайан Тичест, известный историк "Титаника", осудил церемонию как надругательство над памятью каждого, кто погиб в трагедии, запятнав святость этого священного места.

В ответ на критику жених продемонстрировал пренебрежительное отношение. В заявлении для Independent Лейбовиц сказал: "Мы не рассматриваем это место как место захоронения. Но если бы вы венчались в церкви, вам пришлось бы относиться к этому с благоговением, потому что вы также находились бы рядом с кладбищем".

Титаник сегодня

Недавняя гибель подводной лодки OceanGate Titan вновь вызвала горячие призывы потомков пассажиров "Титаника" прекратить любые дальнейшие посещения места последнего упокоения их предков.

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