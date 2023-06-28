Единственный код "Энигмы", который до сих пор не взломали: сложность последней загадки Второй мировой

Взлом шифра "Энигмы" кардинально изменил ход Второй мировой войны. Однако осталось одно-единственное сообщение, которое до сих пор скрывает свой смысл.

Благодаря незаурядному проявлению интеллекта и непоколебимой решимости, совместная глобальная работа, которую возглавили британские дешифровщики, одержала победу над грозным кодом "Энигма", за исключением одной одинокой загадки. Это единственное сообщение немецкого военно-морского флота упорно бросает вызов всем попыткам расшифровки, окутывая его содержание вечной тайной пишет IFLScience.

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Код "Энигма", гениальная система шифрования, служил основным методом связи войск Оси в бурные военные времена. Используя последовательность вращающихся циферблатов, тщательно настроенных на определенную конфигурацию в начале каждого дня, машина "Энигма" превращала передаваемые сообщения в практически неразборчивый код.

Получатель, оснащенный машиной "Энигма", настроенной на идентичную ежедневную конфигурацию, расшифровывал сообщения. Только правильно настроенная машина "Энигма" могла раскрыть закодированное сообщение, предоставляя немцам неограниченные возможности для передачи своих посланий.

На ранних стадиях конфликта союзники боролись с огромным натиском тщательно скоординированных атак, передаваемых с помощью сообщений, которые они могли перехватывать, но не понимать. Даже когда им удавалось захватить машину "Энигма", ее ценность рассеивалась на рассвете следующего утра.

Накануне Второй мировой войны группа польских математиков неутомимо работала над расшифровкой кода "Энигмы". Получив доступ к инструкции, они пытались разгадать хитросплетения этой деликатной машины, что позволило им создать реплики, метко названные "бомбами".

Эти копии ускорили процесс дешифровки и способствовали первой официально зарегистрированной расшифровке шифра "Энигма". Сначала их успехи были похвальными, пока немцы не усложнили машину, введя дополнительные роторы.

С началом войны Польша завещала свои масштабные исследования британцам, которые создали тайную рабочую группу. Расположенная в известном и тайном Блетчли-парке, эта выдающаяся команда, в которую входили такие светила, как Алан Тьюринг, использовала коллективный блеск выдающихся математиков в своем упорном стремлении к ручному взлому кодов. Несмотря на их неустанные усилия, прогресс оказался неуловимым, а неудачи значительно преобладали над успехами.

Трехроторная военная немецкая шифровальная машина "Энигма" Фото: Википедия

Однако появился блестящий момент — повторяющийся шаблон в сообщениях, который почти всегда заканчивался словами "Хайль Гитлер". Это случайное озарение ускорило прогресс команды, послужив ценным катализатором в их ежедневных усилиях по взлому кода.

Команда разработала один из первых компьютеров, предназначенных только для расшифровки сообщений "Энигмы". Эта новаторская машина, получившая название "Британская бомба", методично перебирала огромное количество комбинаций, пользуясь быстрой командой "Хайль Гитлер", и в конце концов смогла взломать код за определенный промежуток времени.

Тем не менее "Британская бомба" оказалась неспособной расшифровать каждое сообщение. Некоторые из них, особенно короткие, не поддавались расшифровке во время войны, что стало привлекательной загадкой для энтузиастов шифрования в эпоху интернета.

С появлением современных компьютеров, которые могут похвастаться удивительной скоростью обработки данных, многие сообщения "Энигмы" подверглись коллективной силе онлайн-сообществ, занимающихся взломом кодов.

Обозначенное P1030680, это неуловимое сообщение немецкого военно-морского флота 1945 года сохранилось как непроницаемая загадка. Стандартные методы дешифровки, примененные к этой загадочной записке, дают лишь абракадабру, предлагая скудные подсказки, чтобы начать процесс расшифровки.

Поэтому онлайн-взломщики кодов прибегли к мобилизации огромных вычислительных мощностей, стремясь разгадать послание с помощью чистой силы. Тем не менее до сегодняшнего дня его содержание остается окутанным тайной

Трудности, связанные с расшифровкой этого послания, возникают из-за его краткости и отсутствия оригинальных таблиц Грунда, начальных параметров, имеющих решающее значение для дешифровки.

Как следствие, существует острая нехватка информации, которой можно было бы руководствоваться в процессе дешифровки. С 2018 года проект Enigma@Home усердно пытается разгадать этот уникальный код, однако их усилия пока что оказались безрезультатными.

Возможно, вы тоже можете принять этот увлекательный вызов. Не стесняйтесь и попробуйте разгадать тайны, скрытые в последнем послании "Энигмы".

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