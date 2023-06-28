Скопление Девы: на новом снимке можно увидеть 1900 галактик и знак вопроса (фото)

Посмотрите, как тысячи галактик освещают своим светом космос с расстояния в 48 млн световых лет от нас.

Португальский астрофотограф Мигель Кларо потратил 11 ночей, чтобы с помощью наземных телескопов, размещенных в Португалии, сделать составное изображение 1900 галактик в скоплении Девы. Этот снимок он назвал "Тысячи галактик, погруженных в красноватый водородный газ скопления Девы", пишет Space.

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В течение 11 ночей астрофотограф Мигель Кларо делал снимки обширного региона космоса под названием скопление Девы, которое находится на расстоянии в 48 млн световых лет от нас. На этом составном снимке показано примерно 1900 галактик, которые освещают своим светом глубокий космос.

Скопление Девы — это скопление галактик, которое находится практически в центре более крупного скопления таких объектов под названием сверхскопление Девы. Считается, что радиус скопления Девы составляет примерно 7,5 млн световых лет.

Посмотрите, как тысячи галактик освещают своим светом космос с расстояния в 48 млн световых лет от нас Фото: space.com

В сверхскопление Девы также входит Местная группа галактик, к которой принадлежит и наш Млечный Путь и еще более 100 галактик. Общий размер Местной группы галактик оценивают в 6-9 млн световых лет. Для сравнения радиус нашей галактики – 50 тысяч световых лет. Кстати, в Млечном Пути также есть облака газообразного водорода, которые находятся между нами и скоплением Девы.

Обратите внимание на левую часть снимка, где особенно выделяется яркая галактика M100. Это спиральная галактика с перемычкой, которая по размерам похожа на Млечный Путь.

Немного правее и ближе к центру на этом снимке вы можете увидеть перевернутый "знак вопроса". Он образован несколькими галактиками, и вся эта группа называется цепочка Маркаряна. Сюда входят гигантская эллиптическая галактика M87, огромные эллиптические галактики M86 и M84, а также галактики M90, M91 и M88.

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