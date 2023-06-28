Как найти подкову для мухи: найдено одно из двух яичек кузнечика, которому более 50 млн лет

Ученые сделали чрезвычайное открытие ископаемого образца возрастом 50 млн, принадлежащего к вымершему виду кузнечиков. Эта удивительная находка охватывает прекрасно сохранившиеся особенности, такие как мышцы, пищеварительный тракт, железы и даже одно неповрежденное яичко.

Вымерший вид кузнечиков, известный как Arethaea solterae, принадлежит к роду Arethaea, который называют так из-за их похожих на траву конечностей. Научное сообщество назвало этот вид в честь Лиллен Солтер, ученой, которая сотрудничала с ведущим автором исследования, пишет IFLScience.

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Сэм Хедс, ведущий исследователь исследования и директор Prairie Research Institute's Center for Paleontology, отметил редкость окаменелостей кузнечиков в научном мире. Он пояснил, что каждое новое открытие окаменелостей этих насекомых добавляет к нашему пониманию эволюционного пути.

В этом случае вновь найденная окаменелость является доказательством того, что примерно 50 миллионов лет назад именно этот род кузнечиков уже имел черты, которые позволяли ему быть похожим на траву в своей среде. А это в свою очередь помогало ему выживать, скрывая его от хищников.

Хотя наличие следов кишечника в окаменелостях из этой местности не является чем-то неожиданным, дальнейший микроскопический анализ обнаружил еще более удивительные детали. Исследовательская группа нашла грудные мышечные волокна, которые, вероятно, связаны с крыловидными или боковыми мышцами, а также ткань, известную как "жировое тело" внутри него.

Кроме того, ученые были поражены тем, что нашли хорошо сохранившееся яичко вместе со вспомогательными железами, соединенными с окаменелым коньком.

Сэм Хэдс также объяснил, что части пищеварительного тракта, в частности, средняя кишка, которая называется желудочком, также прекрасно сохранилась. Обнаружен ряд взаимосвязанных канальцев, что в конечном итоге привело к образованию округлой структуры, однозначно идентифицированной как яичко, вместе со связанными с ним железами.

Чтобы подтвердить важность этих находок, Хедс сравнил их с препарированными образцами современных кузнечиков. На удивление, он обнаружил почти идентичное анатомическое строение: яичко, вспомогательные железы и желудочек демонстрируют удивительное сходство между вымершими насекомыми и их современными родственниками.

Этот параллелизм вызвал у Хедса трепет, и он воскликнул: "Я был просто поражен".

Окаменелость нашли в формации Грин-Ривер, известном ископаемом слое, охватывающем три штата и славящемся прекрасной сохранностью флоры и фауны. Несмотря на репутацию этого района как места замечательных открытий, находка этого образца все же стала неожиданностью для исследователей.

Сэм Хедс выразил свое восхищение, заявив, что он никогда не ожидал, что такие детальные структуры могут сохраниться в сжатой горной породе. Фактически, эта находка является первым известным ему примером такого уровня сохранности.

Так недавно найденная окаменелость вымершего вида кузнечиков Arethaea solterae предлагает беспрецедентный взгляд на древний мир этих насекомых. Благодаря прекрасно сохранившимся мышцам, пищеварительному тракту, железам и яичку, она позволяет глубже понять эволюционную историю животных.

Редкость и качество сохранности поражают ученых, которые продолжают разгадывать тайны, скрытые в удивительной формации Грин-Ривер.

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