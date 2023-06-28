Лучшие битбоксеры в мире. Орангутаны могут издавать одновременно два звука — как люди и певчие птицы

Новое исследование предполагает, что эти обезьяны обладают уникальными в животном мире вокальными данными.

Животный мир полон странных и удивительных звуков, однако теперь исследователи полагают, что орангутаны обладают феноменальными вокальными данными — по сути, они могут претендовать на звание лучших битбоксеров в мире, по крайней мере в животном, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Уорикского университета наблюдали за двумя популяциями вокализирующих орангутанов на Борнео и Суматре в течение 3 800 часов. Проанализировав полученные данные исследователи пришли к выводу, что приматы в обеих группах использовали один и тот же голосовой феномен.

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По словам соавтора исследования, адъюнкт-профессора психологии, доктора Адриано Ламейра, результаты их исследования свидетельствуют о том, что орангутаны способны одновременно издавать два отдельных звука: как певчие птицы и люди-битбоксеры. Ученые полагают, что результаты исследования могут дать ключ к пониманию эволюции человеческой речи.

Ламейр отмечает, что люди используют губы, язык и челюсть, чтобы произносить глухие звуки согласных, одновременно активизируя голосовые связки в гортани с выдыхаемым воздухом, чтобы воспроизвести звонкие, открытые звуки гласных. Исследователи обнаружили, что орангутаны также способны издавать оба типа этих звуков, причем одновременно.

Например, наблюдения показывают, что крупные самцы орангутанов на Борнео издают звуки, напоминающие "чавканье", в сочетании с "ворчанием" в боевых ситуациях. При этом самки орангутанов на Суматре издают нечто похожее на "писк поцелуев" одновременно с "перекликающимися криками", чтобы предупредить собратьев о возможной опасности.

По словам соавтора исследования, доктора Мадлен Хардус, тот факт, что обе отдаленные популяции используют два звука одновременно, доказывает, что эта особенность является биологическим феноменом. Например, люди чрезвычайно редко издают одновременно звонкие и глухие звуки, исключение, пожалуй, составляет лишь битбокс — искусное вокальное исполнение, имитирующее сложные ритмы хип-хопа.

Авторы исследования отмечают, сам факт того, что люди способны к битбоксу, заставляет исследователей задуматься, откуда взялась эта странная способность. Теперь исследователи полагают, что им наконец-то удалось найти ответ на этот вопрос. Предполагается, что этот удивительный вокальный феномен уходит корнями в эволюцию наших предков.

Исследователи полагают, что вокальные и координационные способности диких человекообразных обезьян недооценены научным сообществом в сравнении с акцентом на вокальные способности птиц.

Хардус отмечает, что этот вокальный феномен орангутанов напоминает разговорную речь столь сильно, как и пение птиц, однако анатомия пернатых не имеет сходства с человеческой. Поэтому исследователям трудно установить связь между пением птиц и разговорной речью у людей.

Новое же исследование имеет значение для понимания вокальных особенностей наших общих предков и для эволюции человеческой речи в целом, а также понимания феномена человеческого битбокса. Авторы исследования полагают, что язык ранних людей, вероятно, напоминал нечто больше похожее на битбоксинг, а затем эволюционировал в структуру согласных и гласных, которую мы знаем сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что самый редкий в мире вид орангутанов под угрозой вымирания.