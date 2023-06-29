Косатки, уничтожающие лодки в океане, не единственные, кто учат друг друга: дельфины тоже в деле

Исследователи считают, что киты-убийцы не единственные, кто научился реагировать на присутствие людей в открытом море, и это может стать проблемой.

Новость о том, что группа косаток терроризирует лодки у иберийского побережья Европы, пленила весь мир странной слаженной работой этих существ. Любопытно, что впервые нападения были зафиксированы еще 2 года назад, но с тех пор киты-убийцы значительно улучшили свою тактику, пишет Science Alert.

Однако теперь исследователи считают, что киты-убийцы не единственные, кто научился реагировать на присутствие людей в открытом океане. Исследователи из Университета Квинсленда в Австралии полагают, что дельфины также изменили свою тактику поведения, приняв во внимание наличие в океане лодок.

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Ученые пришли к выводу, что в заливе Мортон, недалеко от Брисена, дельфины-афалины (Tursiops) учат друг друга, как "выпрашивать" у лодок рыбу. Еще в 201720 годах ученые заметили, что дельфины здесь приближаются к рыбацким лодкам или парусным прогулочным яхтам и питаются объедками, подброшенными им людьми.

По словам исследователя Леони Хейсер, это необычное поведение он заметил, когда работал над диссертацией о дельфинах. В социальной сети афалинов он обнаружил группу, которая постоянно патрулировала пришвартованные лодки, поджидая, когда рыбаки-любители бросят им выброшенную наживку или улов. В этой бухте рыбалка является чрезвычайно популярным вариантом отдыха и, похоже, дельфины научились этим пользоваться.

Отметим, что в настоящее время закон запрещает кормить афалинов в заливе Моретон. Впрочем, исследователи отмечают, что этот закон достаточно сложно соблюдать, когда рыбацкие лодки находятся на воде, далеко от берега.

Например, в соседнем заливе, недалеко от Брисбена власти недавно оштрафовали человека на несколько сотен долларов за то, что он скормил дельфинам свои объедки. К слову, местные власти предупреждают, что штраф за такое поведение может достигать чуть более 11 000 долларов США.

Это могло бы показаться чрезмерным наказанием, однако исследователи предупреждают, что кормление афалинов может нанести серьезный вред отдельным особям, а, возможно, и целым стаям. Дело в том, что подбрасывание дельфинам рыбы подвергает их высокому риску изменения поведения и столкновения с лодками. По словам Хейсер, такое поведение людей может привести к большому количеству травм среди дельфинов, из-за столкновения с судами, запутывания в леске и ударов гребного винта.

Исследователи обеспокоены, что попрошайничество активно распространяется среди местных групп афалинов. Дельфины, как и косатки, имеют сложную культуру, которая способна развиваться и адаптироваться с течением времени посредством социального обучения. Простыми словами, если один дельфин увидит, как представитель его вида попрошайничает, он вполне способен имитировать его поведение.

Хейсер отмечает, что далеко не все адаптации, увы, можно считать положительными, и попрошайничество является ярким тому примером. Дело в том, что эта стратегия может предоставить афалинам краткосрочную выгоду, однако также таит в себе долгосрочные риски. Фактически дельфины рискую стать зависимыми от пожертвованной им рыбы, которая для них является эквивалентом фастфуда — быстрая и легкая еда, однако крайне вредная для здоровья. Все это в конце концов может привести к пищевому отравлению и дисбалансу питания в целом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали четыре удивительно пугающих факта о косатках: учат языки и уважают бабушку.