Из огня да в полымя. Риск деменции повышается при лечении менопаузы, говорят ученые

Гормональная терапия при менопаузе, привычная для многих женщин, может нести в себе скрытый риск развития заболевания, говорится в новом исследовании.

Для многих женщин заместительная гормональная терапия (ЗГТ), также известная как менопаузальная гормональная терапия (МГТ), является решением проблемы менопаузы, чрезвычайно неприятного и неминуемого процесса. Однако новое исследование, проведенное в Дании, предполагает, что МГТ может быть связана с повышенным риском развития деменции, пишет New Atlas.

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Менопауза — это этап, с которым сталкивается каждая женщина в своей жизни, часто сопровождается дискомфортными симптомами, такими как приливы жара и ночная потливость. Эти симптомы и другие долгосрочные биологические изменения, такие как потеря плотности костной ткани, вызваны снижением уровня гормонов, таких как эстроген и прогестерон.

Деменция же, в свою очередь, это термин, используемый для обозначения группы симптомов, влияющих на нашу память, мыслительные способности и социальные возможности настолько сильно, что это мешает нашей повседневной жизни. Во всем мире она чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

В данном исследовании датские ученые изучали связь между употреблением МГТ и развитием деменции. Основное внимание они уделили комбинированному лечению эстрогеном и прогестагеном, лабораторно созданной версией прогестерона. Этот интерес был вызван более ранними исследованиями, раскрывшими роль эстрогена в развитии и старении мозга, особенно в областях, отвечающих за память, которые обычно поражаются болезнью Альцгеймера.

Чтобы разобраться в этом, команда обратилась к датским национальным реестрам и извлекла данные о 5 589 случаях деменции и 55 890 женщинах аналогичного возраста без деменции, зарегистрированных в период с 2000 по 2018 год. В исследовании также учитывались такие факторы, как образование, доход и другие состояния здоровья.

Оказалось, что по сравнению с теми, кто никогда не использовал МГТ, у женщин, применявших данную терапию, вероятность развития деменции была на 24% выше. Эта тенденция наблюдалась даже у тех женщин, которые начали терапию в возрасте 55 лет или раньше. Чем дольше они принимали МГТ, тем выше была вероятность развития деменции, достигая 74% у тех, кто принимал МГТ более 12 лет. Этот показатель был примерно одинаковым как при ежедневном, так и при циклическом (от 10 до 14 дней в месяц) применении.

Однако в исследовании не было обнаружено связи риска деменции с использованием только прогестагена или эстрогена, применяемого вагинально.

Данное исследование, впрочем, имеет некоторые ограничения. Например, в нем не удалось провести различие между различными типами деменции, например, сосудистой деменцией, вызванной нарушением кровоснабжения мозга. Кроме того, исследователи не смогли полностью исключить возможность того, что женщины, использующие ЗГТ, уже подвержены повышенному риску развития симптомов менопаузы и деменции.

В свете этих выводов некоторые эксперты советуют с осторожностью относиться к интерпретации этих результатов, ссылаясь на различия в состоянии здоровья, образе жизни и выборе терапии у женщин.

Интересно, что исследование не доказывает окончательно, что МГТ вызывает деменцию. Оно лишь показывает связь между этими двумя явлениями, а это означает, что, хотя связь, по-видимому, существует, необходимы дополнительные исследования, чтобы точно знать, приводит ли МГТ непосредственно к деменции.

В любом случае, результаты исследования служат очередным, не менее важным, напоминанием о потенциальных последствиях лечения менопаузы. Есть надежда, что будущие исследования прольют больше света на основные механизмы и дадут более четкое представление о соотношении риска и пользы при использовании МГТ, что в конечном итоге позволит принимать более правильные решения в области здравоохранения для женщин во всем мире.

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