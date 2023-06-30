На Луне появятся искатели землетрясений: с их помощью можно обнаружить полезные ископаемые

Компания из Австралии получила деньги на разработку специальных зондов, которые как паутина накроют поверхность Луны.

Австралийская компания Fleet Space получила финансирование на разработку специальных сейсмических станций под названием SPIDER ("паук" по-английски), которые как паутина накроют поверхность Луны. Они должны будут обнаруживать землетрясения на нашем спутнике и искать полезные ископаемые. Эти космические зонды будут использоваться в рамках лунной программы NASA Artemis, пишет Space.

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Компания Fleet Space получила грант в размере 2,6 млн долларов США от Австралийского космического агентства на разработку специальных сейсмических зондов, которые будут фиксировать землетрясения на Луне и искать под ее поверхностью ценные ресурсы.

Известно, что первые три зонда SPIDER должны будут отправиться на Луну в рамках одной из миссий лунной программы Artemis в качестве полезной нагрузки на одном из пока не выбранных посадочных аппаратов частного подрядчика. Испытание данной технологии пройдет в течении одного лунного дня (это 14 земных дней).

Первые три зонда SPIDER должны будут отправится на Луну в рамках одной их миссий лунной программы Artemis Фото: space.com

В течение этого времени зонды будет регистрировать сигналы подземных толчков и сканировать недра Луны в поисках полезных ископаемых. В дальнейшем планируется создать целую сеть таких зондов, которые как паутина накроют часть поверхности нашего спутника. В будущем Компания Fleet Space планирует использовать свои зонды и для поисков ценных ресурсов на Марсе.

Также известно, что австралийская компания привлекла еще 33 млн долларов США на создание сети орбитальных спутников вокруг Луны, которые также нацелены на поиск полезных ископаемых.

NASA хочет вернуть астронавтов на Луну и высадить их в районе южного полюса нашего спутника уже через полтора-два года Фото: NASA/JSC

Кстати, первые сейсмометры на Луне размещали астронавты в рамках программы "Аполлон" с 1969 по 1972 годы. Но их отключили еще в 1977 году, хотя стоимость их обслуживания по нынешнему курсу составляла 5 млн долларов США в год.

NASA хочет вернуть астронавтов на Луну и высадить их в районе южного полюса нашего спутника уже через полтора-два года, если все пойдет по плану.

Как уже писал Фокус, NASA в ближайшем будущем не только хочет начать добычу полезных ресурсов на Луне и построить там целый перерабатывающий завод.

А процесс создания кислорода на Марсе уже смог наладить марсоход NASA, как уже писал Фокус, и недавно ему удалось добыть из атмосферы планеты в два раза больше кислорода.