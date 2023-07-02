Совсем другая планета. Телескоп Уэбб впервые сделал снимок Сатурна и его спутников в новом свете (фото)

Несколько спутников Сатурна, его яркие кольца и общий внешний вид планеты впечатляют на первой официальной фотографии газового гиганта от телескопа Уэбб.

NASA показало первую официальную фотографию Сатурна, на которой планета представлена в совершенно новом свете, пишет Space.

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В середине июля космический телескоп Уэбб, стоимостью 10 млрд долларов, будет отмечать первую годовщину своей полноценной научной работы в космосе. Хотя он был запущен на расстояние в 1,5 млн км от Земли еще 25 декабря 2021 года, свои первые официальные снимки он прислал только в июле прошлого года.

Телескоп, способный заглянуть в самые далекие уголки видимой нам Вселенной, также делает снимки планет Солнечной системы. Например, ученые по-новому взглянули на Уран и Юпитер, благодаря изображениям Уэбба. Теперь же пришла очередь посмотреть в новом свете и на другую гигантскую планету – Сатурн. И как всегда космический телескоп не разочаровал астрономов.

Первый официальный снимок Сатурна телескоп Уэбб сделал еще 25 июня, но ученым нужно было провести обработку изображений, чтобы показать планету. Как уже писал Фокус, ранее ученые уже показывали первоначальные фотографии газового гиганта до обработки и здесь Сатурн вообще не похож на ту планету, которую люди привыкли видеть на фотографиях.

Первый официальный снимок Сатурна телескоп Уэбб сделал еще 25 июня, но ученым нужно было провести обработку изображений, чтобы показать планету Фото: NASA

Но новое изображение, сделанное прибором Уэбба под названием NIRCam, также отличается от всех остальных популярных снимков газового гиганта.

По словам ученых из NASA, Сатурн выглядит немного темным в инфракрасном диапазоне, поскольку газ метан поглощает почти весь солнечный свет, падающий в атмосферу планеты. Тем не менее кольца Сатурна выглядят очень ярко и выделяются на общем плане. Что и придает Сатурну необычный вид.

Телескопу Уэбб нужно было потратить 20 часов наблюдений, чтобы получить такие уникальные изображения газового гиганта. Кроме ярких колец, на новом снимке выделяются на фоне черного космоса также 3 из 145 известных на сегодня спутников Сатурна. Это Энцелад, Диона и Тефия. Их можно увидеть как яркие точки в левой части фотографии.

Например, спутник Энцелад сейчас очень сильно интересует ученых, ведь считается, что в его недрах скрывается океан из жидкой воды, где есть условия для появления и эволюции жизни.

Как уже писал Фокус, кроме Энцелада внеземная жизнь в Солнечной системе может существовать еще в трех местах.