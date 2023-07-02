Ученые выяснили, какие породы собак сильнее страдают от боли: ответ может удивить

Считается, что разные породы собак имеют разный уровень чувствительности к боли, хотя научных доказательств этому мало. Или, по крайней мере, не было до сих пор.

Ученые из Университета штата Северная Каролина, США, провели исследование с участием собак 10 пород и подтвердили, что у этих домашних животных действительно разная чувствительность к боли. Хотя результаты исследования не совсем совпадают с тем, как ветеринары оценивают чувствительность к боли у разных пород собак, пишет ScienceAlert.

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По словам авторов исследования, оценки чувствительности к боли у разных пород собак не всегда совпадают у ветеринаров и владельцев эти домашних животных. Ученые решили выяснить, какие собаки наиболее чувствительны к боли и зависят ли результаты оценок ветеринаров от эмоциональной реакции и поведения собак.

Ученые собрали общие данные от ветеринаров и владельцев домашних питомцев относительно того, как они определяют чувствительность к боли у разных пород собак. Считается, что собаки, которые имеют самую большую чувствительность к боли способны хуже всего ее переносить. В результате исследования ученые разделили породы собак на три группы по этому критерию:

высокая чувствительность к боли – сюда вошли такие породы, как чихуахуа, немецкая овчарка, мальтийская болонка, сибирский хаски;

средняя чувствительность к боли — сюда вошли такие породы, как бордер-колли, бостон-терьер, джек-рассел-терьер;

низкая чувствительность к боли — сюда вошли такие породы, как золотистый ретривер, питбуль, лабрадор-ретривер.

В новом исследовании приняли участие 149 собак этих пород разного пола, но все они были взрослыми. Ученые изучали чувствительность к боли с помощью разных предметов, которые прижимали к лапам животных. Также в ходе эксперимента ученые использовали плюшевую игрушку, которая двигалась и издавала разные звуки, чтобы проверить эмоциональную реакцию собак при общении с незнакомыми людьми.

Считается, что разные породы собак имеют разный уровень чувствительности к боли, хотя научных доказательств этому мало. Или, по крайней мере, не было до сих пор Фото: BBC

Как показали результаты исследования, ветеринары не всегда правильно оценивают чувствительность к боли у собак, но самое главное, что эта разница в восприятии болевых ощущений между породами собак действительно существует.

Как показало исследование, мальтийские болонки, действительно очень плохо переносят боль, в то время как сибирские хаски на самом деле имеют среднюю чувствительность к боли. Также выяснилось, что лабрадоры-ретриверы и золотистые ретриверы лучше всех перечисленных пород собак могут переносить боль.

С другой стороны, некоторые породы проявляли более высокую чувствительность к боли, когда на них влияли внешние раздражители, хотя на самом деле они могли переносить боль достаточно хорошо. Ученые хотят исследовать в будущем эту взаимосвязь, чтобы понять ее причины.

По словам ученых, они получили убедительные доказательства различий в восприятии боли среди этих 10 пород собак, но теперь нужно найти причины, которые могут объяснить эту разницу. Исследователи считают, что собаки могут лучше переносить боль, если на них не влияют другие незнакомые им внешние раздражители.

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